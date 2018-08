31. August 2018, 19:03 Uhr Bayerische Staatsregierung Das Söder-Kabinett fällt vor allem durch Blässe auf

Seit einem halben Jahr ist das 18-köpfige Regierungsteam im Amt. Nach der Landtagswahl werden sich einige einen neuen Job suchen müssen. Eine Übersicht.

Von Wolfgang Wittl

Sechs Wochen noch bis zur Landtagswahl. Am Dienstag nimmt das Kabinett nach kurzer Sommerpause seine Arbeit auf, es geht um Landwirtschaft und Asyl - und für die Minister auch darum, ihre Unverzichtbarkeit für eine Weiterbeschäftigung zu beweisen. Fast ein halbes Jahr ist das Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder im Amt. Sogar in der CSU finden viele, dass es vor allem durch Blässe auffällt. Ob die Minister zu wenig ins Licht drängen oder ob der dominante Söder einen zu langen Schatten wirft, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Markus Söder, 51, Ministerpräsident: Jüngster Ministerpräsident aller Zeiten in Bayern. Hat nach aktuellen Umfragen das Potenzial, auch als kürzester Ministerpräsident aller Zeiten in die Geschichte einzugehen. Hat den Wahlkampf auf sich zugeschnitten wie keiner vor ihm, die Zahl seiner Termine wird nur von der seiner Ideen übertroffen, welche Wohltaten er der Bevölkerung noch angedeihen lassen könnte. All das könnte ihm helfen, sein Amt zu behalten - wie auch die gering ausgeprägte Bereitschaft in der CSU, schon wieder einen Machtkampf zu führen. Aber wer weiß das schon so genau.

Ilse Aigner, 53, Wohnen, Bau und Verkehr: Wollte mit dem Schlüsselthema Infrastruktur aufgewertet werden. Hat dann alle überrascht, wie entspannt die Arbeit in so einem Schlüsselministerium laufen kann. Ging über Ostern erst einmal in Urlaub, bis das eigene Haus schlüsselfertig eingerichtet war. Zeigte zuletzt verstärkte Aktivitäten durch neue Newsletter und eine Vorliebe für Seilbahnen. Will da doch jemand höher hinaus? Nächste Station könnte Landtagspräsidentin sein, sollte Barbara Stamm nicht mehr ins Parlament einziehen. Hat als oberbayerische CSU-Chefin eine Schlüsselrolle im Wahlkampf.

Florian Herrmann, 46, Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten: Arbeitet seine Aufgaben geräuschlos ab, wie es von ihm verlangt wird. Darf anders als seine Vorgänger unter Horst Seehofer keine Kabinettspressekonferenzen abhalten, das macht der Chef selbst. Ist daher öffentlich kaum wahrnehmbar. Trotzdem einer der treuesten Söder-Soldaten. Wenn er in sozialen Netzwerken auf dessen Gegner feuert, könnte er auch CSU-General sein.

Georg Eisenreich, 47, Digitales, Medien und Europa: Staatsminister Nummer zwei in der Machtzentrale, die Rolle liegt ihm besser als vorher als zweiter Mann im Bildungsministerium. Fäden ziehen, Konzepte entwickeln - Eisenreich kennt das als Nummer zwei der Münchner CSU. Wird von Söder als strategischer Kopf geschätzt, trotzdem hält es die Nummer eins für nötig, den Münchner Parteifreunden im Wahlkampf mit einer Metropolstrategie zur Hand zu gehen.

Joachim Herrmann, 61, Inneres und Integration: Es gibt kein Spitzenamt, für das Herrmann nicht gehandelt worden wäre. CSU-Chef, Ministerpräsident, Bundesminister - geblieben ist er Innenminister ohne die Zuständigkeit für Bau und Verkehr, dafür jetzt mit Integration. Verrichtet seine Arbeit pflichtbewusst wie immer, auch im Wahlkampf ein Vorbild an Einsatzfreude. Trotz all der verpassten Spitzenämter: Herrmann wäre wohl der einzige, der im Fall von Söders Sturz als Übergangsministerpräsident infrage käme. Wäre aber zu früh, ihn dafür zu handeln.

Winfried Bausback, 52, Justiz: Versteht es wie kein anderer, sogar ein Bierzeltpublikum mit juristischen Fachvorträgen einzuschläfern. Hat mit der Wiedereinführung des Obersten Bayerischen Landesgerichts kurzzeitig alle aufgeweckt. Oder war das Söder? Für Bausback könnte es vielleicht das Schlüsselerlebnis gewesen sein, doch noch den Weg vom schlafwandlerisch sicheren Rechtsprofessor zum aufgeweckten Politiker zu schaffen.