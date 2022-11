Im Mordfall an der 23-jährigen Studentin Hanna W. aus Aschau im Chiemgau, deren Leiche vor fast sieben Wochen im Fluss Prien entdeckt worden war, gibt es einen Tatverdächtigen. Die Polizei Oberbayern gab am Samstag bekannt, dass ein "Heranwachsender" festgenommen wurde und der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft angeordnet hat.

In den vergangenen Tagen haben sich konkrete Verdachtsmomente gegen den jungen Mann aus dem südlichen Landkreis Rosenheim ergeben, teilte die Polizei mit. Am Freitag wurde der Mann schließlich verhaftet und seine Wohnung durchsucht.

Neue Hinweise nach "Aktenzeichen XY..."

Am 9. November war der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt worden. Im Anschluss gingen nach Angaben des Polizeipräsidiums Rosenheim zahlreiche Hinweise ein. Die meisten Anrufe bezogen sich auf eine hölzerne Armbanduhr, die in der Sendung gezeigt wurde.

Die Uhr war in der Nähe des Parkplatzes der Kampenwandseilbahn in dem kleinen Fluss Bärbach gefunden worden, nur wenige Meter entfernt von dem Ring, den Hanna W. getragen hatte. Ob einer oder mehrere dieser Hinweise nun zu dem Verdächtigen führten, teilte die Polizei nicht mit.

In der Nacht auf den 3. Oktober hatte die Studentin in ihrem Heimatort den beliebten Club "Eiskeller" besucht und ihn gegen 2.30 Uhr verlassen. Die Stelle am Bärbach, der später in die Prien mündet und in jener Nacht Hochwasser führte, liegt auf dem Weg vom Eiskeller zu Hanna W.s Elternhaus, wo die 23-Jährige zu Besuch war. Sie kam nicht dort an, sie wurde mit offenbar massiver Gewalt getötet.

Die Soko "Club" ermittelt seit Oktober in dem Mordfall. Polizeitaucher suchten die Prien ab, Beamte sichteten Fotos und Videos und befragten die Clubbesucher. Es wurden mehr als 150 Zeugen vernommen. Die Ermittlungen gehen auch nach der Festnahme weiter, teilte die Polizei Oberbayern mit. Es gelte, den gesamten Ablauf der Tatnacht zu rekonstruieren.

Der Fall hatte in dem Ferienort am Fuße der Chiemgauer Alpen große Bestürzung und Anteilnahme ausgelöst. Die Gemeinde legte ein Kondolenzbuch im Rathaus aus, bei der Trauerfeier war die Pfarrkirche bis auf den letzten Platz gefüllt.