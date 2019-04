3. April 2019, 11:21 Uhr Artenschutz Bayerns Regierung übernimmt Bienen-Volksbegehren

Das Volksbegehren zum Artenschutz in Bayern wollen nun auch CSU und Freie Wähler mittragen - und in einem zweiten Gesetzentwurf strittige Punkte regeln.

Die bayerische Regierungskoalition will den Gesetzentwurf des Artenschutz-Volksbegehrens komplett übernehmen - und damit einen Volksentscheid überflüssig machen. Wie am Mittwochmorgen aus Koalitionskreisen verlautete, soll dem Entwurf aber ein zweites Gesetz an die Seite gestellt werden, die Rede ist von einem "Ausgestaltungsgesetz". Darin sollen auch strittige Punkte des Volksbegehrens geregelt werden - etwa die Frage, wann Bauern ihre Wiesen walzen dürfen.

Was genau in diesem zweiten Gesetzentwurf steht, ist noch unklar. Das soll dem Vernehmen nach "im Konsens" am runden Tisch geklärt werden, den die Staatsregierung ins Leben gerufen hatte, nachdem das Volksbegehren "Rettet die Bienen" im Februar erfolgreich abgeschlossen worden war. Dieser runde Tisch soll noch etwa zwei Wochen unter Leitung des früheren Landtagspräsidenten Alois Glück (CSU) tagen.

Die Initiatoren des Bienen-Volksbegehrens hatten im Februar mehr als 1,7 Millionen Unterschriften für ihren Gesetzentwurf gesammelt. Mit einer Beteiligung von 18,4 Prozent war dies das bislang erfolgreichste Volksbegehren in Bayern, die Hürde von zehn Prozent Zustimmung wurde locker übersprungen. In einem solchen Fall kann der Landtag das Gesetz annehmen. Wenn er es ablehnt, kommt es zu einem Volksentscheid. Das ist im Falle des Artenschutz-Volksbegehrens nun offenkundig hinfällig.

Die Koalitionsfraktionen von CSU und Freien Wählern im Landtag sollen an diesem Mittwoch um 14 Uhr über diese Einigung der Koalitionsspitzen informiert werden und darüber beraten. Um 15 Uhr ist kurzfristig eine Pressekonferenz angesetzt worden. Daran nehmen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer sowie von den Freien Wählern Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Fraktionschef Florian Streibl teil.