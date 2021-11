Sonne, Meer und menschenleere Strände - das Pressebild spricht vielen aus dem Herzen. In der Nachsaison den Sommerurlaub nachzuholen, ist mit dem VW T6.1 California aber nicht so einfach.

Von Joachim Becker

Silverbirds werden die kauzigen Zugvögel genannt, die mit luxuriösen Wohnmobilen durch Amerika touren. Immer auf Achse und der Sonne hinterher - was bei einem Blick in den bleigrauen Herbsthimmel durchaus einleuchtet. Zumal Wohnmobile in den kontaktscheuen Corona-Zeiten total angesagt sind. Was lag also näher als ein zweiwöchiger Selbstversuch im VW T6.1 California-Testwagen?