Sitzplätze könnten künftig in der Hauptverkehrszeit zur Seite geklappt oder weggedreht werden - so entsteht Raum, auf dem mehr Menschen stehen können.

In der Pandemie meiden viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr. Doch um die Klimaziele zu erreichen, müssen künftig mehr Leute mit Bus und Bahn fahren. Die Frage ist also: Was muss man den Menschen bieten, damit sie zusteigen? Ein paar Antworten.

Von Marco Völklein

Es ist eine ganz besondere S-Bahn, die da in den vergangenen Wochen im Berliner Bahnwerk Schöneweide zu sehen war. Mit ihrem "Ideenzug City" will die Deutsche Bahn (DB) zeigen, wie die S-Bahn der Zukunft aussehen könnte. Die vielen neuen Elemente in dem Zukunftszug sind einer von mehreren Bausteinen, mit denen die DB, aber auch andere Unternehmen aus der Branche, versuchen, Kunden in Busse und Bahnen zurückzuholen. Denn in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren hat der öffentliche Nahverkehr ziemlich Federn gelassen. Umso dringender stellt sich nun die Frage: Wie kann man die Leute zurückholen in Busse und Bahnen? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten: