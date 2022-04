Kostet in der Basisversion knapp 68 000 Euro: der neue Mercedes EQE 350.

Von David Wünschel, Frankfurt

Am Anfang ist der Enthusiasmus stets am größten. Wenn man etwas Neues zum ersten Mal ausprobiert, die Neugier noch frisch und unverbraucht ist. So auch bei der Testfahrt mit dem Mercedes EQE 350 durch Frankfurt und den Taunus. Bevor man sich hinters Steuer stürzt, sagt ein Mercedes-Ingenieur, man könne sich auf eine entspannte Fahrt einstellen. "Das Auto soll denken, der Fahrer nur lenken." Nur lenken? Na dann.