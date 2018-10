3. Oktober 2018, 11:21 Uhr Diesel-Gipfel Das bringen Hardware-Nachrüstungen wirklich

Damit die Hardware-Nachrüstung eines Diesels funktioniert, muss der eingebaute Katalysator richtig heiß werden. Effizient werden die Kats erst ab 250 Grad Celsius, sagen Forscher.

Diese Temperaturen sind aber kaum zu erreichen, weil die neue Hardware oft weit hinten im Abgasstrang untergebracht werden müsste. Dort fehlt die Motorwärme.

Von Joachim Becker

In Dutzenden deutschen Städten werden die Grenzwerte für das unsichtbare Reizgas NOx regelmäßig überschritten. Die Luft ist beispielsweise in München, Stuttgart und Köln so schlecht, dass Fahrverbote unvermeidbar scheinen. Es sei denn, Rabattprogramme und Hardware-Nachrüstungen lösen das Problem. Das ist zumindest das Ziel des Diesel-Pakets der Bundesregierung. Rechtzeitig zum Dieselgipfel verkündete der ADAC: "Hardware-Nachrüstungen an Euro-5-Dieselfahrzeugen sind nicht nur möglich, sondern funktionieren auch."

Der ADAC hat Hardware-Nachrüstungen bei drei Euro-5-Dieseln getestet. Für diese Abgasnorm sind Nachrüstungen im Gespräch. Die drei umgebauten Autos haben jeweils lediglich 10 000 Kilometer absolviert. Für den Test wurden ein Opel Astra, ein VW T 5 sowie ein Fiat Ducato mit sogenannten SCR-Systemen nachgerüstet. Um bis zu 70 Prozent innerorts und sogar 90 Prozent außerorts sinke der Schadstoffausstoß durch die Nachrüstung dieser Fahrzeuge, teilte der ADAC mit.

Doch diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. "Wie hoch die NOx-Reduktion ausfällt, hängt vor allem vom Fahrprofil ab. Erst mit steigender Abgastemperatur können die Stickoxidemissionen wirkungsvoll reduziert werden", bestätigt der ADAC.

Weil anderswo Platz fehlt, werden einige Nachrüstkatalysatoren weit hinten im Abgasstrang untergebracht. Wenn die Temperaturen sinken und ein städtischer Fahrzyklus mit Kurzstrecken hinzukommt, bleibt das SCR-System zu kalt. Den Nachrüstlösungen von Zulieferern fehlt eine enge Anbindung an die Motorsteuerung und eine direkte Heizmöglichkeit des Katalysators.

Abhilfe könnte eine Heizwendel schaffen, die um den Katalysator gewunden wird. Sie könnte die Temperatur dort in allen Fahrsituationen auf mindestens 250 Grad Celsius halten. "Eine solche Heizwendel für Diesel-Nutzfahrzeuge wäre vermutlich viel weniger aufwendig und günstiger zu realisieren als die Lösungen, die aktuell diskutiert werden", sagt Franz Rohrer vom Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung. Mit Nachrüstungen und Umtauschaktionen allein lassen sich die Grenzwerte in Städten kaum einhalten, glauben die Jülicher Experten.

Laut ihren Studien sind Diesel-PKW für etwa 33 Prozent der Stickoxide aus dem Verkehr verantwortlich, rund 50 Prozent kommen von Kleintransportern, LKWs und Bussen. Das zentrale Problem ist der typische Stadtverkehr: "Im Stop-and-go einer Innenstadt werden die nötigen Temperaturen im Katalysatorgehäuse in der Regel nicht erreicht", so Rohrer. "Das führt dazu, dass die Fahrzeuge im Stadtverkehr viel mehr Stickoxide ausstoßen als offiziell angegeben."

Der ADAC testet seine nachgerüsteten Diesel auf einer Tagesstrecke von rund 700 Kilometern, die zu 56 Prozent aus Fahrten in der Stadt, auf Land- und Bundesstraßen sowie rund 44 Prozent aus Autobahnfahrten besteht. Diese Messwerte sind zwar gut vergleichbar, aber in vielen Fällen nicht repräsentativ, weil der Motor und damit die Abgasanlage im Dauerbetrieb heiß blieben.