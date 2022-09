Von Katharina Blum

Nicht erst seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind Touren mit dem Wohnmobil oder dem -anhänger beliebt. Und weil sich viele Menschen während der Lockdowns einen Hund angeschafft haben, viele auch einen zweiten oder dritten, ist es nun noch voller geworden auf den Campingplätzen in den beliebten Urlaubsregionen in Deutschland und Europa. Wie also findet man einen Platz, auf dem Hundebesitzer auch mit hundelosen Nachbarn gemeinsam eine entspannte Zeit verbringen können? Und wo gibt es das passende Fahrzeug? Was man beachten sollte beim Wohnmobilurlaub mit Hund - vor, während und nach der Fahrt: