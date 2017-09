14. September 2017, 12:41 Uhr Leser fragen, Redakteure antworten Robotertaxis! Tempolimit! Weniger Fleisch!









Feedback

Im Democracy Lab haben wir Leserinnen und Leser gefragt: Was tun für den Umweltschutz? Zahlreiche - auch überraschende - Vorschläge haben uns erreicht. Hier die Antworten der SZ-Experten.

Was können Staat, Wirtschaft und Bürger tun, um Umwelt und Klima langfristig zu schützen? Über diese Frage wollten wir mit Ihnen im Democracy Lab diskutieren - zahlreiche Leser haben uns Vorschläge geschickt. Die wichtigsten und innovativsten haben wir von unseren Fachautoren prüfen lassen: Lässt sich die Idee umsetzen? Was würde das bedeuten? Und: Was bringt es?

Unsere Experten haben Ihre Vorschläge so eingeordnet: