13. Dezember 2017, 20:48 Uhr US-Notenbank Sie prägte den Boom der US-Wirtschaft - und muss trotzdem gehen









Feedback

Die Kritiker sind sich einig wie selten: Janet Yellen hat als Chefin der US-Notenbank eine außerordentlich gute Arbeit gemacht.

Dennoch muss sie ihren Posten räumen. Präsident Trump will der Fed eine "eigene Handschrift" verpassen.

Ihr Nachfolger Jerome Powell steht vor einer schwierigen Aufgabe. Mittelfristig können sich die Dinge eigentlich nur zum Schlechteren wenden.

Von Claus Hulverscheidt , New York

Wenn Bilanz gezogen wird am Ende einer Ära, stehen dem Rezensenten oft zwei Wege offen: Mag er den zu Beurteilenden, dann war es vor allem dessen Leistung, die Positives bewirkt oder Schlimmeres verhindert hat. Mag er ihn nicht, waren es vor allem die glücklichen Umstände.

Bei Janet Yellen hingegen ist sich die Schar der Kritiker ungewöhnlich einig: Sie fand durchaus günstige Umstände vor, als sie vor vier Jahren als erste Frau an die Spitze der US-Notenbank Fed rückte - und machte aus der guten Situation eine noch bessere. In einer Umfrage des Wall Street Journal gaben ihr 60 Prozent der teilnehmenden Volkswirte für ihre Arbeit die Note Eins, 30 Prozent entschieden sich für eine Zwei, acht für eine Drei. "Man kann ihr gar nicht genug Anerkennung zollen", sagte Russell Price vom Finanzdienstleister Ameriprise Financial. "Die wirtschaftlichen Ergebnisse sind beinahe optimal."

Das kann man so sagen. Die US-Wirtschaft wächst im achten Jahr in Folge, die Zahl der Beschäftigten nimmt seit 86 Monaten beständig zu, die Arbeitslosenquote sank seit Yellens Amtsantritt von 6,7 auf zuletzt 4,1 Prozent. Gleichzeitig lag die Inflationsrate praktisch durchgängig unter dem Zielwert von zwei Prozent. Beide Kernaufgaben der Fed - stabile Preise und eine möglichst hohe Beschäftigung - sind damit weitgehend erfüllt. Yellens Nachfolger Jerome Powell, der die Führung der Notenbank in gut sechs Wochen übernehmen wird, muss einem beinahe leidtun: Mittelfristig können sich die Dinge eigentlich nur zum Schlechteren wenden.

Bevor es zum Wechsel kommt, leitete Yellen am Mittwoch letztmals eine Sitzung des sogenannten Offenmarktausschusses, der alle zentralen geldpolitischen Beschlüsse fällt. Mit Blick auf die gute Wirtschaftslage entschied der Rat, den wichtigsten Leitzins, die Tagesgeldzielspanne, zum dritten Mal in diesem Jahr um einen Viertelpunkt auf jetzt 1,25 bis 1,5 Prozent anzuheben. Ziel ist es, eine konjunkturelle Überhitzung zu verhindern und ein mögliches unkontrolliertes Aufflammen der Inflation im Keim zu ersticken. In einer schriftlichen Erklärung hieß es, die Wachstumsraten seien mittlerweile äußerst solide und die Arbeitsmarktlage sei robust.

Yellen wollte später persönlich Stellung nehmen. Die Fed-Chefin hat sich nie offiziell dazu geäußert, ob sie ihre Arbeit gerne bis 2022 fortgesetzt hätte. Deutet man ihre kleinen Hinweise aber richtig, dann hätte sie trotz ihres Alters von immerhin 71 Jahren wohl nichts gegen eine zweite Amtszeit einzuwenden gehabt. Doch Präsident Donald Trump, der die Top-Ökonomin zunächst als Wahlkampfhelferin Hillary Clintons beschimpft hatte, nur um sie später über den grünen Klee zu loben, entschied sich anders: Um der Fed eine "eigene Handschrift" zu verpassen, nominierte er Yellens Vorstandskollegen Powell. Die geborene New Yorkerin, zu deren Mentoren einst der Wirtschaftsnobelpreisträger James Tobin zählte, ist damit seit vier Jahrzehnten der erste Mensch an der Fed-Spitze, der nach nur einer Amtszeit gehen muss.