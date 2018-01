29. Januar 2018, 18:00 Uhr Schadstofftests Autobauer benutzten Wissenschaftler, um Gefahren durch Diesel zu verharmlosen









Der Lobbyverein, der die Schadstofftests an Menschen und Affen beauftragte, gerät weiter unter Druck.

Die Weltgesundheitsorganisation sollte von einer kritischen Studie zum Diesel abgehalten werden.



Von Markus Grill, Max Hägler und Klaus Ott

Die deutsche Autoindustrie hat fast zehn Jahre lang Wissenschaftler eingespannt, um die Gesundheitsgefahren von Dieselabgasen zu verharmlosen. Die von BMW, Daimler und VW betriebene Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT) versuchte sogar, die Weltgesundheitsorganisation von einer kritischen Untersuchung abzuhalten. Das zeigen Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR.

Die Autokonzerne und deren Vereinigung sind wegen jetzt öffentlich bekannt gewordener Menschen- und Tierversuche stark in die Kritik geraten. Politiker mehrerer Parteien bis hin zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reagierten empört. Tests an Affen oder gar Menschen seien ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Die EUGT war 2007 von BMW, Daimler, VW und dem Autozulieferer Bosch gegründet worden und spielte anschließend in Veröffentlichungen die Gesundheitsgefahren des Dieselabgases Stickstoffdioxid herunter. Nachdem 2015 aufgeflogen war, dass VW bei Dieselfahrzeugen jahrelang Messergebnisse manipuliert hatte, erklärten drei der sieben Mitglieder des Forschungsbeirates ihren Rücktritt. Einer von ihnen, Professor Ulrich Keil von der Universität Münster, sagte am Montag: "Ich fühle mich im Nachhinein beschissen." Er sei zunehmend skeptisch geworden, weil der Diesel verharmlost worden sei.

Im Jahr 2016 beendete VW die Mitgliedschaft in dem Verein und beantragte, ihn aufzulösen, was dann auch so beschlossen wurde. Laut Vereinsunterlagen wollten weder BMW noch Daimler ohne Volkswagen weitermachen. Bosch war bereits 2013 ausgestiegen, weil die Ausrichtung der EUGT "den Erwartungen an die wissenschaftliche Begleitung verkehrspolitisch relevanter Fragen nicht entsprochen" habe.

Aufsichtsratschef Pötsch distanziert sich

2012 hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Dieselabgase als krebserregend eingestuft. Vor einer weiteren Untersuchung soll die EUGT versucht haben, die WHO von diesem Vorhaben abzubringen, da es zu Dieselabgasen keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse gebe. VW äußerte sich am Montag auf Anfrage nicht zu diesem bereits 2016 bekannt gewordenen Vorgang. Zu dem Versuch mit Testpersonen an der Uniklinik Aachen teilte VW mit, dieser sei von der EUGT gefördert und von der Ethikkommission der Klinik genehmigt worden. Es sei um Stickstoffdioxid-Grenzwerte am Arbeitsplatz und nicht um Dieselabgase gegangen.

VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sagte, er distanziere sich mit Nachdruck von den Menschen- und Tierversuchen. "Wer auch immer dafür Verantwortung zu tragen hat, ist selbstverständlich zur Rechenschaft zu ziehen." Auch BMW und Daimler distanzierten sich. Die drei Konzerne waren aber mit teils hochrangigen Managern in der EUGT vertreten. Vereinsunterlagen zufolge gehörte die Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport bis 2014 der EUGT an. Diese versuchte vergeblich, die Autokonzerne Ford und Continental und die Deutsche Bahn als Mitglieder zu gewinnen.