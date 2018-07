17. Juli 2018, 10:52 Uhr Mietmarkt "Wir haben keine Chance gegen ein Doppelverdienerpärchen mit einem Einkommen von 5000 Euro"

Barrierefreie Wohnungen für Behinderte sind selten und teuer, Geringverdiener landen auf der Straße, Familien verzweifeln auf der Suche nach mehr Platz. Für wen die Wohnungssuche besonders schwer ist.

Von Hannah Beitzer , Berlin

Das Einkommen muss dreimal so hoch sein wie die Miete, die Schufa-Auskunft tadellos, der Arbeitsvertrag unbefristet, die Erscheinung seriös: Für Wohnungsbesichtigungen gelten in Großstädten Regeln wie für eine Jobbewerbung. Das ist schon für den durchschnittlichen Normalverdiener schwierig. Noch schwieriger aber für Menschen, die besondere Bedürfnisse haben. Oder wenig Geld.

Mieten in Deutschland Dieser Text ist Teil des Projekts #MeineMiete. Lesen Sie hier die zentralen Ergebnisse der großen SZ-Umfrage und hier alle Texte zum Thema.

Auf die SZ-Umfrage #MeineMiete hin meldeten sich viele Menschen, die es auf dem Wohnungsmarkt besonders schwer haben. Ihre Geschichten zeigen, wo die Versäumnisse der Wohnungspolitik der vergangenen Jahre liegen.

Menschen mit Behinderung: besondere Bedürfnisse - besonders wenige Wohnungen

"Da mein Sohn gehbehindert ist und im Rollstuhl sitzt, benötige ich eine barrierefreie beziehungsweise stufenlos zugängliche Wohnung. Das ist in der Regel eine Neubauwohnung und dementsprechend teuer. Ich wünschte, es gäbe in dieser Lebenssituation finanzielle Unterstützung oder Hilfe, eine Wohnung zu finden." Kirstin O., 37 Jahre, alleinerziehend

Das Segment des Immobilienmarktes, auf das Menschen wie Leserin Frau O. beschränkt sind, ist besonders stark umkämpft. Nicht nur Menschen mit Behinderung, auch immer mehr ältere Menschen sind auf eine barrierefreie oder -arme Wohnungen angewiesen. Eine Studie des Immobilienanbieters Terragon in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund ergab einen Bedarf von 2,75 Millionen solcher Wohnungen. Als Ziel geben die Autoren aus, zehn Prozent aller Wohnungen, also insgesamt 4,2 Millionen, so anzulegen, um eine ausreichende Auswahl zu garantieren. Tatsächlich gibt es derzeit nur 800 000.

Es herrscht also ein Mangel, den auch die zuständigen Anlaufstellen zu spüren kommen. In Berlin fehlen zum Beispiel geschätzt 41 000 Wohnungen für Menschen mit Beweglichkeitseinschränkungen. Davon berichtet Christine Braunert-Rümenapf, die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung.

Ein weiteres Problem, das auch Frau O. anspricht: Es gibt nicht nur zu wenige Wohnungen für Menschen mit Behinderung, die wenigen sind auch teuer. Die meisten barrierefreien Wohnungen seien Neubauwohnungen, sagt Braunert-Rümenapf. Und sind in Berlin in den vergangenen Jahren vor allem im oberen Preissegment entstanden. "Dabei muss barrierefreies Bauen gar nicht teuer sein", sagt sie und verweist auf die Terragon-Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass Barrierefreiheit nur ein Prozent der Baukosten ausmache. Bei einer Wohnung mit 75 Quadratmeter Wohnfläche beliefen sich die Mehrkosten für vollständige Barrierefreiheit auf etwa 1600 Euro.

Die Gründe, warum zuletzt vor allem teure Neubauwohnungen entstanden, liegen in den Gesetzen des Marktes. Der Staat hatte sich in Deutschland jahrelang aus dem Wohnungsbau zurückgezogen, Kommunen die eigenen Flächen und Wohnungen sogar verkauft. Und private Bauherren suchten eben den größtmöglichen Gewinn. Das bedeutet: eine möglichst hohe Miete. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert daher, dass es dort, wo öffentliche Förderung bestehe, zwingend Auflagen zur Schaffung von barrierefreiem Wohnraum geben müsse.

Noch schwerer haben es Menschen, die einen Platz im betreuten Wohnen suchen - wie Leser Christian S., der mit seiner Frau zusammenlebt:

"Wir hatten im Jahr 2005 ausgesprochenes Glück, eine Wohnung zu finden, die zu unseren Bedürfnissen passt. Ich bin schwerbehindert und pflegebedürftig. Unsere Wohnung im betreuten Wohnen ist ideal für unsere Bedürfnisse und im aktuellen Vergleich zu der ortsüblichen Miete eher als günstig zu bewerten. Allerdings sind die Nebenkosten durch die behindertengerechte Ausstattung und durch die ausführlichere Betreuung der Wohnanlage höher als im Normalfall. Unser Einkommen besteht aus einer Erwerbsminderungsrente, Pflegegeld, Arbeitslosengeld I und Wohngeld. Nun versucht das Jobcenter mit allen Mitteln, die Kosten unserer Unterkunft zu senken. Wir sollen umziehen, obwohl es keine Alternative gibt."

Bei betreutem Wohnen leiden die Träger häufig ebenso unter den hohen Mieten und Immobilienpreisen in den Städten wie die Bewohner selbst. "Derartige Einrichtungen werden immer mehr an den Stadtrand gedrängt", sagt Braunert-Rümenapf. Das sei schlimm für die Bewohner, die ihre gewohnte Umgebung verlassen und sich noch einmal in einem neuen Umfeld zurechtfinden müssen. In Berlin machte zuletzt der Abriss eines Seniorenheims im Stadtteil Mitte Schlagzeilen, das einem Gebäudekomplex aus teuren Neubauten und Geschäften weichen muss.