Männer, die sich schminken, sind die neuen Stars auf Youtube und Instagram. Die "Beauty Boys" pflegen damit eine neue, subtile Art des Protests.

Von Hanna Sellheim

Dicke schwarze Haare, akkurat nachgezogene rote Lippen und ein perfekt geschwungener Lidstrich: Diese Fotos lassen viele Frauen vor Neid erblassen. In diesem Fall stammmen sie allerdings von einem Mann. Seit 2013 betreibt der 27-jährige US-Amerikaner Patrick Simondac einen Youtube-Kanal unter dem Namen PatrickStarrr, auf dem er in Video-Tutorials Schmink-Tipps gibt.

Simondac war einer der ersten "Beauty Boys", eine Bewegung junger Männer, die in sozialen Medien anderen erklären, wie man sich auch als Mann schminken kann. Innerhalb kurzer Zeit wurden die Beauty Boys mit ihren Videos ebenso erfolgreich wie ihre weiblichen Konkurrentinnen Christen Dominique oder Dagi Bee. Alle von ihnen haben inzwischen weit mehr als eine Million Follower auf Instagram, die meisten ihrer Youtube-Videos um die 700 000 Aufrufe. So wurde auch die Make-up-Industrie auf die männlichen Make-up-Experten aufmerksam.

Die zwei Gesichter des Patrick Simondac: geschminkt und ungeschminkt. (Foto: Instagram Patrick Starrr)

"Der Anteil der pflegebewussten Männer steigt."

Simondac ist nun regelmäßiger Gast auf Modenschauen und posiert bei der New York Fashion Week mit Stars wie Kendall Jenner oder Blake Lively. Sein guter Freund Manny Gutierrez - auf Youtube und Instagram als MannyMua zu finden - ist kürzlich zum offiziellen Markenbotschafter des Kosmetikherstellers Maybelline ernannt worden. Der siebzehnjährige James Charles ist der erste Coverboy der amerikanischen Kosmetik-Marke Covergirl und damit Nachfolger von Berühmtheiten wie Katy Perry und Taylor Swift. Charles erregte erstmals große mediale Aufmerksamkeit, als er auf Twitter verkündete, er habe für die Aufnahme seines Jahrbuch-Fotos seine eigenen Scheinwerfer mit in die Schule genommen - damit sein Highlighter besser zur Geltung komme.

Die Beauty Boys ermutigen Frauen wie Männer, ihren Anleitungen zu folgen. Auf Männer, für die Make-up immer noch ein unbekanntes Gebiet ist, dürften die ausgefallenen Looks eher abschreckend wirken. Dabei ist Make-up für Männer längst kein Tabubruch mehr. "In den vergangenen Jahren ist in Europa der Anteil der pflegebewussten Männer deutlich gestiegen", sagt der Münchner Visagist Horst Kirchberger. Er habe mit vielen Männern zu tun, für die es inzwischen Alltag sei, Concealer oder getönte Tagescreme zu verwenden.

"An sich ist diese Bewegung aber nicht neu", sagt Kirchberger. "Im alten Ägypten schminkten sich zum Beispiel schon die Pharaonen." Auch außerhalb des westlichen Kulturkreises benutzen zahlreiche Völker wie Massai oder Maori bis heute Schminke als Ausdruck der Zugehörigkeit. In den letzten Jahren machten in Amerika und Europa Prominente wie Jared Leto oder Zac Efron Kajal und Concealer als kleine Hilfsmittel für Männer salonreif, Rockstars wie David Bowie und Kiss etablierten das geschminkte Gesicht als Gesamtkunstwerk.

So versucht auch die Make-up-Industrie schon länger, auf den Zug aufzuspringen, fast alle großen Kosmetikfirmen bieten inzwischen auch Produkte für Männer an. 2014 verzeichnete L'Oreal einen Profitzuwachs von zehn Prozent beim Verkauf von Männerkosmetik, im Jahr 2015 entfiel etwa ein Viertel aller Einnahmen der großen Marken auf Herrenprodukte. Während also Cremes und Haarpflege bei vielen Männern offenbar schon selbstverständlich sind, tun sie sich mit Schminke immer noch schwer.

Männer mit Make-up, keine Drag Queens

Wegbereiter der Beauty-Boys-Bewegung war sicher auch das schrille Make-up der Drag Queens. Dennoch distanzieren sich die Video-Blogger davon, selbst Drag Queens zu sein. Sie betonen immer wieder, dass sie mit dem Make-up nicht etwa in die Rolle von Frauen schlüpfen wollen, sondern sich voll und ganz mit ihrem männlichen Geschlecht identifizieren. Sie setzen sich dafür ein, Make-up von seiner Geschlechtszuschreibung loszulösen, damit Männer es genauso vielseitig benutzen können wie Frauen.

Der Brite Jake-Jamie Ward, der auf seinem Kanal vor allem natürliches Männer-Make-up demonstriert und inzwischen Werbegesicht für L'Oreal ist, startete kürzlich eine Kampagne unter dem Hashtag #makeupisgenderless. Männer überall auf der Welt schlossen sich an und posteten Bilder von sich - von dezent bis wild geschminkt. Auch Gutierrez, dessen Make-up häufig exzentrischer ausfällt, schminkt getrost um seine Bartstoppeln herum, ohne sich ihrer zu schämen. Charles malt sich ab und zu sogar welche auf. Fast alle bekennen sich zwar offen dazu, homosexuell zu sein, was viele ihrer weiblichen Fans jedoch nicht davon abhält, ihnen per Kommentar unter den Videos Heiratsanträge zu machen.