29. März 2017, 03:13 Uhr Wechsel in die USA Großer Bahnhof für Schweinsteiger









Feedback

Anzeige

Mehrere Hundert Fans feiern die Ankunft von Bastian Schweinsteiger am Chicagoer Flughafen O'Hare

Bastian Schweinsteiger ist am Dienstagabend Ortszeit in seiner neuen Heimat Chicago angekommen. Er wurde am Flughafen O'Hare von mehreren hundert Fußballfans empfangen. Ein Plakat zeigte das Konterfei des Weltmeisters und die Aufschrift "Fußballgott".

Schweinsteiger soll am Mittwoch von seinem neuen Verein präsentiert werden, den Chicago Fire. Am Flughafen, von wo die Ankunft in der Halle live in sozialen Medien übertragen wurde, gab es von dem Spieler zunächst keine Reaktion auf den Empfang.

On my way to Chicago with @anaivanovic! pic.twitter.com/H84Ma2XVkq — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 28. März 2017

Schweinsteiger, 32, twitterte noch aus dem Flugzeug ein Selfie-Foto mit seiner Frau Ana Ivanovic: Beide halten drauf ihre Pässe hoch, in die die Flugtickets gesteckt sind. "Auf meinem Weg nach Chicago!", schrieb Schweinsteiger.

Der Ex-Bayern-Spieler Schweinsteiger wechselte von Manchester United nach Chicago und unterschrieb dort einen Einjahresvertrag.