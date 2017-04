4. April 2017, 16:05 Uhr Sportpolitik Absurdes Privileg des DFB









Feedback

Anzeige

Der Deutsche Fußball-Bund genießt bei der Dopingkontrolle offenbar Sonderregelungen, die ihm die Nationale Anti-Doping-Agentur gewährt.

Recherchen des BR zeigen: Profiklubs und DFB-Offizielle werden über die Ergebnisse von Dopingtests so informiert, dass ihnen weitreichende Handlungsmöglichkeiten bleiben.

Im Ernstfall kann sogar das Anti-Doping-Gesetz ausgehebelt werden.

Von Thomas Kistner

Russland-Doping, Kriminalermittlungen gegen Sportfunktionäre, Blanko-Freisprüche für Olympia-Mannschaften - der Spitzensport rutscht immer tiefer in die Glaubwürdigkeitskrise. Der ganze Spitzensport? Eine Insel der Glückseligen gibt es: Fußball. Als pharmazeutisch blitzsauber präsentiert sich just die reichste, dynamischste und global begehrteste Sportart.

Was nicht verwundert, weil das Dopingkontrollsystem im Fußball nur geringen Fahndungseifer offenbart. Eine lästige Pflichtübung, in der sich die Verbände sogar die Deutungshoheit über Betriebsunfälle gesichert haben. Der Weltmeister macht es vor: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat alles im Griff - dank offenkundiger Sonderregelungen, die ihm die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) gewährt.

Im Ernstfall kann das Anti-Doping-Gesetz ausgehebelt werden

Mit Stolz verkündete der DFB im Jahr 2015, dass die Nada von der bevorstehenden Saison an die Dopingkontrollen komplett übernimmt. Jetzt entlarvt das Doping- und Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks, dass die Funktionäre das Krisenmanagement weiter fest in Händen haben: Profiklubs und DFB-Offizielle werden über die Ergebnisse von Dopingtests so informiert, dass ihnen weitreichende Handlungsmöglichkeiten bleiben. Und schlimmer noch: Im Ernstfall kann auch das erst im Vorjahr hierzulande mit großem Tamtam verabschiedete Anti-Doping-Gesetz ausgehebelt werden.

Anzeige

Eine entsprechend absurde Regelung hat sich der DFB unter Paragraf 3, Absatz 3 in seine Durchführungsbestimmungen geschrieben: Darin fordern die Funktionäre, über den positiven Befund einer A-Probe spätestens 24 Stunden nach dem Eingang des Laborresultats bei der Nada darüber informiert zu werden. Das widerspricht dem Geist jeder unabhängigen Betrugskontrolle: Es ließen sich ja dank dieser frühen Warnung auch Vorkehrungen gegen etwaige staatliche Maßnahmen treffen, die auf Grundlage des verschärften Anti-Doping-Gesetzes erfolgen müssten.

Denn die Nada muss laut Gesetz die Staatsanwaltschaften über einen Positivbefund informieren; letztere sind dann zu Hausdurchsuchungen befugt. So wie im Frühsommer 2016 im Fall von Marco Russ, des Mannschaftskapitäns von Eintracht Frankfurt. Bei dem war zunächst ein positiver Dopingtest ermittelt und im Zuge dessen eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Unabhängig von diesem Fall gilt: Razzien bei Sportlern, die zeitgleich mit den Behörden über einen Verdacht informiert werden, kann man gleich sein lassen - Razzien erfolgen nicht binnen Stunden, vorsorgliche Aufräumaktionen im Zweifelsfall schon.