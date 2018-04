26. April 2018, 10:50 Uhr Pressestimmen zu Bayern vs Madrid "Real im Glück, so wie immer"

Die spanischen Zeitungen sehen Real nach dem 2:1-Sieg "mit anderthalb Füßen im Finale von Kiew". Aus Italien kommen mitleidige Worte für die Bayern. Die Pressestimmen.

Der FC Bayern verlor das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League mit 1:2 gegen Real Madrid. So kommentierte die internationale Presse das Spiel.

SPANIEN

Marca: "Der Champion schaut bereits auf Kiew. Real jetzt im Vorteil dank der Tore von Marcelo und Asensio. Real befindet sich mittlerweile in einem Status, bei dem man schlechter spielt als Bayern und trotzdem in München gewinnt. Bitter für Bayern die schnellen Ausfälle von Robben und Boateng. Ribéry war (für Real) ein großer deutscher Albtraum, Keylor Navas rettete zweimal glänzend gegen ihn. Real kann sich mit dem Resultat glücklich schätzen. Kroos hat schon bessere Tage gehabt."

AS: "Real ist unzerbrechlich. Tore von Marcelo und Asensio und sonst wenig. Ohne gut zu spielen, überlebte Real das Tor von Kimmich. Real überstand die wütenden Angriffe der Bayern. Auch so gewinnt Real Madrid. Bale und Benzema auf der Bank, das Ende einer Ära. Lewandowski erwischte keinen guten Tag. Sehr gutes Resultat von Real, sonst gibt es kaum was zu beschönigen. Ribéry ist zehn Jahre jünger geworden. Er zeigte sich frech, hartnäckig und schnell. Beeindruckend die offensive Ausrichtung von Heynckes von Beginn an. Der schwere Patzer von Rafinha bringt Bayern in die Bredouille. Trotzdem: Es bleibt spannend, und im Rückspiel ist noch alles möglich."

Sport: "Real Madrid dreht das Spiel gegen Bayern und streichelt am Finale. Real war abgezockter und nutzte die schweren Fehler der Deutschen, um das Spiel zu drehen. Real steht mit anderthalb Füßen im Finale von Kiew. Die anfängliche Verletzung von Robben zerbrach Heynckes' Schlachtplan. Diesmal war von Ronaldo recht wenig zu sehen, er hatte wenig Ballkontakte. An fast allen gefährlichen Torszenen der Bayern war Ribéry beteiligt. Bayern muss jetzt die Heldentat im Bernabeu-Stadion suchen."

El Mundo Deportivo: "Real ist näher am Finale von Kiew nach dem Sieg in München. Die Weißen nutzten ihre Chancen gegen ein Bayern, das viel mehr verdient hätte. Mit sehr wenig holt sich Real einen Erfolg, der Gold wert ist. Bayern musste mit den Verletzungen von Robben und Boateng schwer schlucken. Real wieder im Glück, so wie immer. Das ist für Real aber noch nicht durch, das werden jetzt noch mal 90 emotionsreiche Minuten in Madrid."

El País: "Real fliegt mit dem Autopiloten. Bayern hatte Real bis zum Schluss in den Seilen. Real ließ zu viel zu und bot außer den Toren kaum etwas, was einen Sieger ausmacht. Diesmal war nicht mal Ronaldo anwesend. So ist Fußball, nun mal unerklärlich."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "FC Bayern macht sich Illusionen, doch Real verzeiht nicht. Die Spanier bestrafen die pechverfolgten Bayern beim kleinsten Fehler. Real hat Lehren aus aus dem Juve-Spiel gezogen, spielt mit größerer Aufmerksamkeit und weniger Überlegenheit. Ronaldo kann sich sogar ein Match als normaler Spieler erlauben und bleibt ohne Treffer, nachdem er in dieser Champions League in elf Spielen in Folge getroffen hatte."

Corriere dello Sport: "Wieder einmal droht Real Madrid, für den FC Bayern die Endstation sein. Im Heimstadion werden die Bayern durch die Hiebe von Marcelo und Asensio versenkt. Auf der Bayern-Bank wechseln sich die Coaches aus, doch nicht einmal Heynckes scheint den Sieg zu schaffen, von dem bereits Guardiola und Ancelotti geträumt hatten."

Tuttosport: "Wenn Real siegt, auch wenn Cristiano Ronaldo nicht trifft, können die Spanier mit Recht vom Champions-League-Sieg träumen. Real versenkt den FC Bayern vor dessen Fans und bezeugt einmal mehr, der klare Favorit dieses Turniers zu sein."