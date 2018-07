9. Juli 2018, 10:22 Uhr Fußball-WM Englands beliebtester Quadratschädel

Englands Nationalteam steht im WM-Halbfinale, weil es nach Ecken erstaunlich viele Kopfballtore erzielt hat.

Gegen Schweden traf im Viertelfinale Harry Maguire - ein Typ, der so spielt wie es heute nur noch wenige tun.

Von Sven Haist, Samara

Im Pulk zogen sich die englischen Spieler zur Beratung zurück: Es galt, eine Strategie zu entwerfen, um Harry Maguire vor seinen Gegenspielern zu verstecken. Nicht die einfachste Aufgabe: Harry Maguire, 1,94 Meter und knapp 100 Kilogramm, kann man auf dem Spielfeld nicht einfach so verschwinden lassen; egal, wo er ist, ragt seine imposante Erscheinung heraus. Zwei Teamkollegen, Harry Kane und John Stones, wurden dann als Leibwächter ausgewählt, die, Seite an Seite stehend, Maguire zumindest in der Breite abdecken sollten.

England und die Ecken - eine Erfolgsgeschichte bei der WM

Zur vollständigen Tarnung hätten sie allerdings jeweils noch einen Kumpel auf die Schultern nehmen müssen, um Maguire auch in der Höhe zu verbergen. Damit allerdings wäre England wohl langsam das Personal ausgegangen im Viertelfinale gegen Schweden: Irgendjemand musste als Schütze ja übrig bleiben zur Ausführung des Eckballs - drei Profis waren für Blocks im Strafraum eingeteilt, die restlichen Akteure zur Konterverhinderung, falls das Versteckspiel mit Maguire doch nicht nach Plan ablaufen würde. Und Maguire half dann selbst noch etwas nach, indem er den Kopf ein bisschen einzog.

Die List gelang: Die kurze Phase der Unsichtbarkeit genügte in der 30. Minute zur Täuschung der gegnerischen Manndeckung. Bei der Tempoaufnahme umkurvte Maguire die ihn abschirmenden Mitspieler, bis er sich in die Luft katapultieren konnte wie bei einem Sprung auf dem Trampolin. In der Höhe wuchtete er den Ball ins Tor. Noch bevor er wieder Boden unter den Füßen hatte, überquerte das Spielgerät die Torlinie - es war sein erster Länderspieltreffer. "Yeah, so ein guter Kopfball tut nicht weh", schrieb Abwehrkollege Kyle Walker, als er Maguire später auf Instagram gratulierte: "Man fühlt schon in dem Moment, wo man den Ball einwandfrei trifft, dass es ein guter Kopfball wird. Weißt du, was ich sagen will, mein Lieber?"

Spätestens nach den beiden Kopfballtoren durch Harry Maguire und Dele Alli beim 2:0 über Schweden im WM-Viertelfinale lässt sich folgendes bilanzieren: Der Kopf ist für England zum entscheidenden Körperteil bei diesem Turnier geworden. Acht der elf Tore liegen Standardsituationen zugrunde - wovon fünf Treffer per Kopf erzielt wurden und zwei Elfmeter aus der Sorge des Gegners resultierten, womöglich gleich ein Kopfballtor hinnehmen zu müssen. Zur Entstehung dieser sieben Treffer trugen Rechtsaußen Kieran Trippier und Ashley Young auf links mit ihren Flanken bei. Die Zeitung The Sun schrieb, dass England mit den Füßen auf dem Boden stehe, aber mit dem Kopf in den Wolken schwebe: "Alles muss warten - England ist wirklich erstmals nach 1990 wieder im Halbfinale."

Das Duell um den dritten Platz hat England sicher. In der Gruppenphase fielen 43 Prozent aller Treffer nach Standards - so viel wie noch nie bei Weltmeisterschaften. Diesen Trend hat England frühzeitig antizipiert: In der Vorbereitung wurde so viel Zeit und Arbeit auf die Ausführung von Freistößen, Ecken und Elfmeter gelegt, als würde das Spiel nur aus diesen Standards bestehen. Mit Akribie und Fleiß hat Nationaltrainer Gareth Southgate für jede Abwehrformation der Gegner eine Variation eingeübt, die sein Team selbst unter höchstem Stress ausführen kann.

Die Detailtreue lässt vermuten, dass England sogar für jede Windrichtung eine Strategie ertüftelt hat. Diese Vorbereitung wird nun am Mittwoch im Halbfinale gegen das gewiefte Kroatien zum ersten Mal ernsthaft auf die Probe gestellt. Denn bisher kamen England schwächere Nationen in die Quere - und das Vorrundenduell mit Belgien verkam zur Bedeutungslosigkeit, weil beide Teams die nächste Runde schon erreicht hatten. Diese neue Flexibilität und Vielfalt in der englischen Nationalmannschaft verkörpert kaum jemand besser als Harry Maguire, 25. Seine Sperrigkeit macht ihn zu einem der letzten Vertreter einer fast ausgestorbenen Generation englischer Abwehrspieler, die das eigene Tor statt mit Spielverständnis vorwiegend mit Leib und Seele verteidigen.