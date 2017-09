17. September 2017, 20:48 Uhr Fußball-Bundesliga Köln will gegen BVB-Sieg protestieren









Borussia Dortmund holt sich mit einem 5:0 gegen den 1. FC Köln die Tabellenführung zurück.

Dabei hat der BVB zweimal Glück mit dem Videobeweis, Köln will deshalb Protest einlegen.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Der Videobeweis hat am Sonntagabend erneut die Gemüter erhitzt, diesmal in Dortmund beim 5:0 der heimischen Borussia über den 1. FC Köln - gleich zwei Mal in einem Spiel. Die umstrittenere der beiden Entscheidungen ereignete sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, in einer wegweisenden Situation. Der Schiedsrichter Pattrick Ittrich hatte ein Tor zunächst nicht anerkannt, einen klassischen Abstauber des BVB-Verteidigers Sokratis.

Timo Horn, der Torwart vom 1. FC Köln, hat den Ball zuvor fallen lassen, weil er gestört worden ist. Ittrich konsultierte den Videoschiedsrichter Felix Brych, der das Tor gab, weil Horn von seinem eigenen Mitspieler Dominique Heintz blockiert wurde. Dadurch stand es zur Pause 2:0.

Watzke: Köln kann "nicht verlieren"

Der vierte Offizielle, Daniel Schlager, musste sich dafür aber sofort heftiger Verbalangriffe vom Kölner Trainer Peter Stöger und vom Manager Jörg Schmadtke erwehren. Sie monierten offenbar, dass Ittrich die Szene schon abgepfiffen hatte, bevor Sokratis einschoss. Heftig diskutierend gingen die Spieler in die Pause, Schmadtke kündigte an, der FC werde "natürlich Protest gegen dieses Spiel einlegen". BVB-Boss Hans-Joachim Watzke konterte: "Es ist irritierend, dass der 1. FC Köln nicht verlieren kann", sagte Watzke und unterstellte den Kölnern eine "Attitüde des schlechten Verlierers".

Kölns Alptraum ging anschließend sogar noch weiter. Die Dortmunder machten aus der 2:0-Führung am Ende nämlich einen 5:0-Sieg, wobei ihnen noch ein weiteres Mal der Videobeweis zu Hilfe kam. In der 58. Minute flüsterte Brych dem Schiedsrichter Ittrich, dass Kölns Abwehrspieler Lukas Klünter zur Blockade eines Kopfballs von Maximilian Philipp die Hand benutzt hatte. Den so erzwungenen Elfmeter zum 3:0 verwandelte Pierre-Emerick Aubameyang (59.). Die Kölner waren bedient.

Mit schmerzlichen Erinnerungen waren zuvor die Fußballer beider Teams aus London zurückgekehrt. Solche Erlebnisse schweißen zusammen, aber mehr als den Schrecken, mit jeweils einer 1:3-Niederlage heimgekehrt zu sein, hatten sie am späteren Sonntagabend nicht mehr gemeinsam. Dortmund verteidigte die Tabellenspitze, Köln hingegen bleibt, mit nur einem Tor und als einziges Team noch ohne Punkt, in der Bundesliga Schlusslicht.

Die Mannschaften waren sich zunächst in theoretisch ähnlicher 4-3-3-Formation begegnet, aber spielerisch hatten sie nichts gemeinsam. Dortmund kontrollierte den Ball wie gewohnt, aber obwohl sich zuletzt ein gewisser Mangel an Kreativität offenbart hatte, erzielten sie ihr erstes Tor diesmal sehr schnell: nach 109 Sekunden. Jarmolenko ließ auf der rechten Seite mit einer Körpertäuschung den jungen Kölner Jannes Horn alt aussehen und flankte in die Mitte, in der sich der Linksaußen Philipp zum ersten Pfosten vorgestohlen hatte. Mit seinem Kopfball zum 1:0 löste er bei Kölns Innenverteidiger Jorge Meré einen Wutanfall aus. Die eher auf ein längeres Nullzuzull ausgelegte Kölner Defensiv-Verdichtung (4-5-1) war nach zwei Minuten nämlich schon hinfällig.