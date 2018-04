5. April 2018, 11:05 Uhr FC Liverpool "Das war kurz vor der Perfektion"

Überraschend gewinnt der FC Liverpool das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale mit 3:0 gegen Manchester City.

ManCity-Trainer Pep Guardiola ist bedient: wegen des Spiels und wegen eines Angriffs auf den Mannschaftsbus.

Von Carsten Scheele

Der Händedruck nach dem Abpfiff war staatsmännisch. Jürgen Klopp schritt auf Pep Guardiola zu, der Trainer des FC Liverpool verzog keine Miene, ein kurzes Nicken, eine Geste des Respekts. Pep Guardiola, dem Klopp da die Hand schüttelte, sah hingegen geschafft aus. Blass im Gesicht, die Augen ganz klein, als wäre ihm kurz zuvor ein Monster begegnet.

Dies konnte nur der FC Liverpool gewesen sein, Klopps Mannschaft, die in der ersten Hälfte des Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League wahrlich monsterhaft über Manchester City hinweggefegt war. Vor dem Spiel hatte Guardiola noch vor der Angriffswucht des Gegners gewarnt, dann musste er mit ansehen, wie Liverpool schon nach 31 Minuten gegen den souveränen Premier-League-Tabellenführer mit 3:0 in Führung lag.

Englische Presse bejubelt Klopp

Drei Tore in 19 Minuten, drei Tore gegen Pep Guardiola - Klopp hatte eine Ahnung, dass sich an diesem Abend Gewaltiges ereignet hatte. Nach den frühen Treffern von Mohamed Salah (12.) und Alex Oxlade-Chamberlain (21.), quasi mit den ersten beiden Chancen für Liverpool, hatte Klopp noch ausgelassen gejubelt, wie man es von ihm kennt: mit geballter Faust und Luftsprung. Nach dem 3:0 durch den Kopfball von Sadio Mané (31.) wirkte er dann in sich gekehrt, beinahe demütig.

"Das war wirklich, wirklich gut", raunte Klopp später, "kurz vor der Perfektion." "Brettstark" sei die erste Halbzeit gewesen, das sah auch die englische Presse so. Der Mirror bejubelte einen "unvergesslichen Sieg", Guardiolas Traum vom Champions-League-Sieg sei "in einer Wolke aus rotem Rauch" aufgegangen.

Die Sun fällte ein ganz ähnliches Urteil. Guardiola habe ratlos gewirkt, Klopp habe dagegen abermals bewiesen, "wie man eine technisch überlegene Mannschaft wie City mundtot macht, kastriert und besitzt". In der Tat hat Klopp seine persönliche Bilanz gegen Guardiola weiter ausgebaut. Im 13. Duell in Premier League und Bundesliga war es bereits der siebte Sieg für Klopp über Guardiola, kein anderer Trainer kann eine bessere Quote aufweisen. Er hatte ihn schon wieder ausgetrickst.