4. April 2018, 23:09 Uhr Champions League Und wieder schmollt Guardiola

Pep Guardiola kassiert eine seiner bittersten Niederlagen: Manchester City unterliegt gegen den FC Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit 0:3.

Kein Trainer hat Guardiola öfter geschlagen als Jürgen Klopp.

Mo Salah macht sein 38. Tor für Liverpool in dieser Saison.

Von Sebastian Fischer

Von all den Bildern der zahlreichen Begegnungen der Trainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola war bislang die eine aus dem April 2015 wohl ikonisch. Klopp hatte mit Borussia Dortmund Guardiola und den FC Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale mit 3:1 im Elfmeterschießen geschlagen, als er, im Trainingsanzug, zähnefletschend am schmollenden Guardiola im Anzug vorbeilief.

Kein Trainer hat Guardiola öfter geschlagen als Klopp, viermal allein mit dem BVB. Als es ihm am Mittwoch zum dritten Mal mit dem FC Liverpool gegen Manchester City gelang, zum siebten Mal im 13. Aufeinandertreffen der beiden, wurden die Bilder wieder ikonisch. Liverpool schlug Manchester mit 3:0 (3:0). Es könnte für Klopp einer seiner wichtigsten Siege als Trainer in England gewesen sein. Für Guardiola war es eine der bittersten Niederlagen.

ManCity gilt in dieser Saison als fast unschlagbar, führt mit 16 Punkten Vorsprung die Tabelle in der Premier League an und könnte schon am kommenden Wochenende als Meister feststehen. Aber gegen Liverpool erlitt das Team seine einzige Niederlage in der Liga, verlor in einem wilden Spiel mit 3:4. Die Reds scheinen Citys perfekter Widerpart zu sein, die Antwort auf filigranes Ballbesitzspiel in Form von monströsen, schnellen Kontern. "Unser Spiel ist perfekt für Liverpool. Die Mannschaft kann wie kein anderes Team der Welt in die Räume stoßen. Das weiß ich", hatte Guardiola schon vorher gesagt.

Nach zehn Minuten war erstmals zu sehen, dass er Recht behalten würde: Da schlug Vincent Kompany, Manchesters Kapitän und einer der sichersten Innenverteidiger der Welt, zum ersten Mal einen Befreiungsschlag in Bedrängnis ins Seitenaus. Es sah wie ein Hilferuf aus, und an der Anfield Road wurde es sehr laut. Es gehörte auch zur Geschichte des Abends, dass Liverpooler Fans Manchesters Mannschaftsbus bei der Ankunft mit Flaschen und Feuerwerkskörpern bewarfen, die Stimmung war hitzig. Doch das Spiel sollte besser werden und sehr viel niveauvoller als das Geschehen daneben.