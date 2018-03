11. März 2018, 13:42 Uhr Bundesliga Was passiert, wenn Frankfurt in der Champions League landet?

Eintracht Frankfurt müsste schon viel falsch machen, damit diese Saison nicht auf einem Europapokalplatz endet.

Sogar die Qualifikation für die Champions League ist möglich, im Klub werden bereits Chancen und Risiken abgewogen.

Von Frank Hellmann, Frankfurt

Niko Kovac scheint nach fast genau zwei Jahren als Trainer von Eintracht Frankfurt an einem Punkt angelangt zu sein, an dem seine Arbeit von einem Genussfaktor begleitet wird. Wie sonst waren die Sätze des Fußballlehrers vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund zu verstehen? "Dortmund muss in die Champions League, das ist das erklärte Ziel, und dementsprechend ist der Druck sehr viel größer als auf unserer Seite. Der BVB muss, wir können", sagte Kovac.

Er erinnerte noch einmal an den nervenzehrenden Abstiegskampf im Frühjahr 2016, als die Hessen nach Kovacs vermasseltem Einstand bei der Borussia aus Mönchengladbach als erklärter Abstiegskandidat galten. Damals, erklärte der Coach, sei der Druck ein "sehr negativer gewesen". Und heute? "Wir haben einen sehr angenehmen, positiven Druck. Wir können etwas erreichen, womit wir am Anfang der Saison nicht gerechnet haben. Wir haben die Freiheit, das Spiel zu genießen."

"Das Stadion wäre voll, wir hätten mehr Sponsoreneinnahmen und würden bei den TV-Geldern aufsteigen"

Tatsächlich ist der aktuelle Tabellenvierte - punktgleich mit dem Dritten Dortmund - jene Mannschaft aus dem vorderen Drittel, die am meisten gewinnen kann. Ohne jeden Zwang. Anders als Bayer Leverkusen, FC Schalke 04, RB Leipzig oder Dortmund hat in Frankfurt niemand die Europapokalteilnahme eingeplant; noch vor wenigen Wochen konnte Sportvorstand Fredi Bobic alle Gedankenspiele mit dem Verweis auf die 40-Punkte-Marke als Hirngespinste abtun.

Nun aber bietet sich eine Chance, die an die Saison 2012/2013 erinnert, als die Frankfurter - berauscht vom Wiederaufstieg - direkt in den Europapokal durchstarteten. Die Euphorie schwappte im Sommer durch die ganze Stadt, die Tickets für die Europa-League-Playoffs im August 2013 wurden als "Blind date" an die Anhänger veräußert. Das Stadion war ausverkauft, obwohl der Gegner gar nicht feststand. Und dass der Gegner dann ein eher namenloser war, Qarabag Agdam, das störte niemanden.

Auch die Gruppenphase geriet beinahe zum Triumphzug. Gegen Apoel Nikosia, Maccabi Tel Aviv und Girondins Bordeaux war die Arena bestens gefüllt, zu den Auswärtsspielen machten sich Tausende Eintracht-Fans auf Reisen. Der damalige Trainer Armin Veh dirigierte mit einer großen Frankfurt-Fahne fast 12.000 Fans in Bordeaux. Schlussendlich schied der Bundesligist erst in der Europa-League-Zwischenrunde unglücklich gegen den FC Porto aus. Und neben dem sportlichen Erfahrungsschatz blieb auch wirtschaftlich einiges hängen.

Die Eintracht vermeldete für die Saison 2013/2014 den damaligen Rekordumsatz von 99 Millionen Euro, neun Millionen betrug der Gewinn, das Eigenkapital wuchs. Und der Puffer tat dem Klub in den kommenden Jahren ausgesprochen gut. Nun wäre eine Europapokalteilnahme wieder ein Wachstumsbeschleuniger. Die Vision des für Finanzen zuständigen Vorstandsmitglieds Axel Hellmann geht so: "Das Stadion wäre voll, wir hätten mehr Sponsoreneinnahmen und würden bei den TV-Geldern aufsteigen." Den Druck aber erhöht aus der Führungsetage niemand. Von Hellmann heißt es gerne: "Mal sehen, wie weit die Füße tragen."