Schon als der Ball den Fuß von Shinji Kagawa verließ, war klar, dass hier ein Kunstwerk entstehen würde. Andrey Yarmolenko hatte ihm einen Pass hingelegt und Kagawa sah, dass es da eine Lücke gab zwischen Marwin Hitz und dem Augsburger Tor. Nicht rechts, nicht links - sondern oben. Er schoss - nein - schießen ist das falsche Wort. Schießen hat immer was mit Kraft zu tun, aber Kraft in ihrer ganzen Grobheit hätte diese Idee zerstört. Kagawa tippte stattdessen mit dem rechten Fuß gegen den Ball, er gab ihm nur einen kleinen Impuls mit.

Ein Lupfer wie ein Schmetterlingseffekt - kleine Ursache, große Wirkung. Und so flog der Schmetterlingsball in einer anmutigen Kurve mit einer perfekten Rotation weit über den Augsburger Torhüter hinweg. Der Ball war sehr lange in der Luft - was das Tor noch viel schöner machte, denn man konnte es noch länger genießen. Der Ball senkte sich, er schlug nicht ein - er streichelte das Netz. Und Kagawa schickte in Küsschen Richtung Tribüne.

Es war das schönste Tor des Spieltages, und dabei hatte Andrey Yarmolenko das 1:0 des BVB in der vierten Minute schon per Hacke erzielt. Augsburgs Caiuby hatte in der elften Minute das 1:1 geköpft. Der Lupfer lenkte auch ein bisschen davon ab, dass der BVB diese drei Punkte gerade so ins Ziel rettete.

Diskussionen gab es noch um eine Entscheidung des Videoschiedsrichters. Der wies Schiedsrichter Marco Fritz in der 81. Minute auf eine Aktion von Ja-cheol Koo gegen Lukasz Piszczek hin. Koo zog am Trikot des Polen, Fritz entschied nach Ansicht der Bilder auf Elfmeter. Ein vergleichbares Vergehen von Dortmunds Sokratis ahndete der Video-Referee jedoch nicht. Pierre-Emerick Aubameyang verschoss den Elfmeter jedoch auf klägliche Weise - er lupfte den Ball in die Arme von Hitz.

So war es am Ende ein Spiel, das sich gut in das Gesamtbild fügte, das der BVB gerade abgibt: Offensiv teilweise brillant bis genial, in der Defensive vor allem in zweiten Halnzeit anfällig, mit Glück und dank eines starken Roman Bürki nur mit einem Gegentor. Am Ende hätte der FCA den Punkt mehr als verdient gehabt, brachte die vielen guten Aktionen aber nicht zu Ende.

Der BVB ist nun saisonübergreifend seit 13 Partien ungeschlagen und festigte mit dem sechsten Erfolg dieser Spielzeit seine Tabellenführung. Augsburg musste hingegen erstmals seit dem ersten Spieltag eine Niederlage hinnehmen und verlor erstmals seit April wieder ein Heimspiel. Dennoch steht die Mannschaft von Trainer Manuel Baum in der Tabelle gut da. Dortmund, das ohne den geschonten Mario Götze spielte, glänzte durch sehr variantenreiche und zielgerichtete Offensivaktionen. Immer wieder erzeugten die Schwarz-Gelben dadurch Verwirrung bei den Schwaben wie etwa vor dem zweiten Treffer, als Philipp Max und Martin Hinteregger sich behinderten und dem BVB damit erst den nötigen Freiraum schenkten.

Die fünf Änderungen im Vergleich zum Duell mit Real in der Champions League hatten keinen negativen Einfluss auf das Gefüge, mit mehr Konsequenz hätte das Team von Trainer Peter Bosz schon vor der Pause höher führen können, Torjäger Aubameyang ließ in der 32. Minute einen Alleingang mit fast an Arroganz grenzender Leichtfertigkeit ungenutzt, Kagawa (45.+1) scheiterte ebenfalls freistehend.

Einer der großen Makel bei Dortmund war die Defensivleistung. Es fehlte phasenweise an der Abstimmung, die Räume zwischen Mittelfeld und Abwehr waren wie schon gegen die Königlichen am vergangenen Dienstag zu groß. Augsburg nutzte das vor der Pause zur einen oder anderen guten Situation wie etwa beim 1:1, als Geburtstagskind Max mit einer sehenswerten Flanke Caiuby fand.

Nach dem Wechsel wurde es vor dem Tor von Schlussmann Roman Bürki noch häufiger heikel. Augsburg agierte gestärkt durch die bisherigen Leistungen sehr mutig und hätte durch Caiuby (59.) um ein Haar erneut ausgeglichen. Begünstigt wurde die Steigerung des FCA auch durch nachlassende Dortmunder, die nicht mehr mit der gleichen Präzision wie vor der Pause nach vorne spielten.