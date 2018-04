14. April 2018, 21:11 Uhr Bundesliga Hoeneß zu Bobic: "Ziemlich unverschämt"

Nach den Vorwürfen vom Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic äußern sich Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Präsident Uli Hoeneß.

Hoeneß nennt die Aussagen von Bobic "ziemlich unverschämt". Der FC Bayern habe sich "sehr professionell" verhalten.

Bobic unterstellte den Münchnern, dass sie die Information über den Kovac-Wechsel an die Öffentlichkeit gegeben haben.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat die Kritik von Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic wegen der Verpflichtung von Trainer Niko Kovac mit deutlichen Worten zurückgewiesen. "Wir haben die Aussagen als ziemlich unverschämt empfunden", sagte Hoeneß am Samstag im TV-Sender Sky nach dem 5:1-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Das Vorgehen der Münchner bezeichnete er als "sehr professionell". Man habe lediglich eine Lücke im Vertrag von Niko Kovac ausgenutzt. Auf die Frage, wann der FC Bayern zum ersten Mal Kontakt mit Kovac aufgenommen habe, sagte Hoeneß zu Sky-Reporter Patrick Wasserziehr "Wir sind hier nicht bei der Staatsanwaltschaft, wir sind nicht verpflichtet, darauf eine Antwort zu geben."

Zu Bobic meinte Hoeneß: "So wie er sich verhält, das tut man nicht, das ist unanständig, wenn man die Sachlage nicht kennt. Welches Interesse hätten wir daran, das [die Verpflichtung von Kovac, Anm. d. Red] preiszugeben? Wir hatten gar kein Interesse, außer die Eintracht zu schützen." Er erklärte, ein Treffen mit Kovac in einem italienischen Restaurant vor einigen Wochen sei nicht geplant gewesen. "Wir haben uns mit Niko Kovac rein zufällig bei einem Abendessen beim 60. Geburtstag meines kroatischen Fahrers getroffen, zu dem auch die Kovac-Brüder eingeladen waren. Das war bei einem Italiener im Umkreis der Stadt München. Dass wir da Vertragsverhandlungen führen, ist abwegig." Wie schon Salihamidzic beteuerte der Präsident, dass die Informationen über den Wechsel nicht von den Bayern an die Presse lanciert wurden.

Der Sportdirektor äußerte sich vor dem Gladbach-Spiel umfangreich zur Causa Bobic. "Es kamen vonseiten der Bayern keine Informationen nach außen. Absolut nicht. Wir hatten überhaupt kein Interesse daran, die Information nach außen zu bringen", sagte Salihamidzic im Sky-Interview vor dem Anpfiff. "Ich kann natürlich die Enttäuschung von Fredi Bobic verstehen. Trotzdem war die Wortwahl vielleicht nicht die richtige", sagte Salihamidzic.

"Ich habe ich mich mit Niko Kovac abgesprochen und Nikos Wunsch war, dass er es als erstes Bruno Hübner (Eintracht-Sportdirektor) und Fredi Bobic sagt, weil er eine freundschaftliche Beziehung zu ihnen pflegt. Natürlich hätte ich ihn danach angerufen, aber ich konnte ja nicht wissen, dass es am Donnerstagabend rauskommt", sagte der 41-Jährige weiter. "Wir hätten es denen ja auch Mitte Mai sagen können und deswegen finde ich, dass sich der FC Bayern total fair verhalten hat, weil Fredi Bobic und Bruno Hübner nun vier Wochen mehr Zeit haben, um sich nach einem neuen Trainer umzuschauen. Der FC Bayern hat sich überhaupt nichts vorzuwerfen."

Die Eintracht hatte sehr verärgert auf die Veröffentlichung seitens mehrerer Medien am Donnerstag reagiert. Sportvorstand Fredi Bobic sagte: "Dass Informationen so durchsickern, ist sehr ärgerlich, sehr unprofessionell und sehr respektlos. Das sind Dinge, die ich so unter Kollegen in der Bundesliga noch nicht erlebt habe." Und weiter: "Es gab keine Kontaktaufnahme mit uns, sondern alle Details sind direkt in die Öffentlichkeit gelangt."

Nachfragen über den Zeitpunkt der Gespräche mit Kovac wich er konsequent aus. Er habe dem Vorstand und Aufsichtsrat vor einigen Monaten ein Konzept vorgelegt, sagte Salihamidzic: "Da habe ich auch den Niko vorgeschlagen, und wir haben uns einstimmig darauf geeinigt." Kovac (46) hat in München einen Dreijahresvertrag unterschrieben.