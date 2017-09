30. September 2017, 21:25 Uhr Bundesliga Gladbach jubelt über einen späten Elfmeter









Feedback

Borussia Mönchengladbach gewinnt dank eines späten Elfmeters gegen Hannover 96.

Der VfL Wolfsburg kommt gegen den FSV Mainz 05 nicht über ein 1:1 hinaus.

Alle Ergebnisse und die Tabelle finden Sie hier.

Hannover 96 ist besiegt. Nach sechs Spielen ohne Niederlage seit der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga verlor der Aufsteiger am Samstag 1:2 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach. Zwölf Punkte aus sieben Spielen sind dennoch eine gute Ausbeute.Gladbach rückte dank Siegtorschütze Thorgan Hazard (90.+4/Foulelfmeter nach Videobeweis) bis auf einen Punkt an 96 heran. Matthias Ginter (67.) hatte die Borussia in Führung gebracht, Martin Harnik für die Gäste ausgeglichen (71.)

.Gladbachs Trainer Dieter Hecking hatte am Samstagnachmittag eine Sorge weniger: Stammtorhüter Yann Sommer kehrte nach überstandenen Kniebeschwerden für Ersatzmann Tobias Sippel zwischen die Pfosten zurück und war ein sicherer Rückhalt. Überraschend spielte zudem Mickael Cuisance auf der Doppelsechs neben Weltmeister Christoph Kramer erstmals in dieser Saison von Beginn an.

Sonderlich viel Schwung brachten die Gastgeber aber nicht ins Spiel. Hannover verteidigte mit einer Fünferreihe kompakt und hatte anfangs noch den etwas flüssigeren Aufbau, doch Torchancen ergaben sich auf beiden Seiten höchstens aus Einzelaktionen (Cuisance, 22.).Der Anpfiff hatte sich um zehn Minuten verzögert, weil der 96-Bus im Stau feststeckte.

Die 50.542 Zuschauer hätten nichts verpasst, wären sie eine weitere halbe Stunde später in den Borussia-Park gekommen: Die Gladbacher hatten erst nach der 30. Minute Ideen, 96 in Verlegenheit zu bringen. Fabian Johnson hätte nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus treffen können (36.), kurz darauf jubelte Lars Stindl schon, doch der Ball war von der Stange hinterm Tor gegen das Netz geprallt (38.). Hannover dagegen brachte seine durchaus gefälligen Konter - zumeist über Harnik - nicht zu Ende. Somit stand es im siebten Ligaspiel der 96er nach dem Aufstieg zum siebten Mal zur Halbzeit 0:0.

Nach der Pause begann Hannover stärker, spielte sich auch gut in Richtung Gladbacher Grundlinie, aber weder Flanken noch Eckbälle kamen an. Nun konterte Gladbach über Thorgan Hazard, mit dessen Schuss 96-Torhüter Philipp Tschauner Probleme hatte (53.). Ansonsten blieb die Borussia erstaunlich bieder und ideenarm. Stindls Schuss nach vielversprechendem Angriff verkümmerte (63.). In turbulenten fünf Minuten schenkte Gladbach die Führung schnell wieder her und hatte später bei einem Lattentreffer von Harnik auch noch großes Glück.