Werder Bremen absolviert eine erstaunliche Rückrunde und schlägt auch Schalke 04 mit 3:0.

Borussia Dortmund gewinnt 3:0 gegen den HSV, der 1. FC Köln siegt vor den Augen von Angela Merkel.

Der SV Werder Bremen hat seine wundersame Erfolgsserie auch gegen den Angstgegner FC Schalke 04 fortgesetzt. Durch das 3:0 (1:0) am Dienstagabend machten die Hanseaten einen Riesenschritt in Richtung Klassenverbleib und dürfen auf einmal sogar von der Europa League träumen. Die Europapokalhoffnungen der Königsblauen dagegen sanken nach der schwachen Vorstellung auf ein Minimum, das Team von Trainer Markus Weinzierl muss sich nun voll auf die Europa-League-Duelle gegen Ajax Amsterdam konzentrieren.

Vor 42 100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion erzielten Theodor Gebre Selassie (24. Minute), Max Kruse (76./Foulelfmeter) und der eingewechselte Maximilian Eggestein (80.) die Tore für die Gastgeber, die in den vergangenen sieben Spielen 19 Punkte sammelten und in der Tabelle an Schalke vorbei auf Rang acht kletterten. Es war der erste Bremer Heimsieg gegen Schalke seit neun Jahren.

HSV stürzt wieder ab

Borussia Dortmund liegt mit Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang weiter auf Champions-League-Kurs. Der Vizemeister besiegte den Hamburger SV trotz einer erneut mangelhaften Chancenverwertung mit 3:0 (1:0) und ist damit seit exakt zwei Jahren und 34 Heimspielen in der Fußball-Bundesliga unbesiegt. Der HSV muss nach zuletzt vier Begegnungen ohne Niederlage seit dem desaströsen 0:8 in München den Blick wieder nach unten richten. Am Mittwoch könnten die Hanseaten wieder auf den Relegationsplatz abrutschen.

Gonzalo Castro brachte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel im 100. Bundesliga-Duell mit dem HSV per Freistoß in Führung (13.). René Adler sah dabei schlecht aus, der Ball schlug in der Torwartecke ein. Adler hatte auf einen Schuss über die Mauer spekuliert. In der 81. Minute machte Shinji Kagawa auf Vorarbeit von Aubameyang alles klar, ehe der Gabuner selbst (90.+2) mit seinem 25. Saisontor doch noch traf. Masken-Mann Aubameyang führte die Gastgeber trotz des Ärgers um seinen Jubel nach seinem Treffer am vergangenen Samstag im Revierderby bei Schalke 04 (1:1) überraschend als Kapitän aufs Feld. Tuchel begründete die "Beförderung" des Torjäger mit der logischen Reihenfolge nach den Ausfällen von Marcel Schmelzer (verletzt) und Sokratis (gesperrt).

Köln siegt vor der Kanzlerin

Die Kanzlerin hat dem 1. FC Köln Glück gebracht. Vor Tribünengast und Fußball-Fan Angela Merkel kam der Klub am Dienstagabend gegen die schon wieder torlose Frankfurter Eintracht zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg und machte gegen den direkten Konkurrenten einen großen Schritt in Richtung Europa League. Milos Jojic erzielte in der 53. Minute den Siegtreffer für den FC.

Frankfurt nutzte vor 49 300 Zuschauern auch eine lange überlegene Spielweise nichts. Die Hessen sind nun seit acht Spielen sieglos und seit 439 Minuten ohne Bundesliga-Treffer. Dennoch bleibt die Eintracht zum Auftakt des 27. Spieltages mit 37 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Köln hingegen sprang mit nun 40 Zählern wegen der etwas besseren Tordifferenz zumindest für einen Tag an Hertha BSC vorbei auf Platz fünf - Trainer Peter Stöger kann das Thema Europacup langsam öffentlich ansprechen. Vor der Partie hatte sich Merkel auf Einladung der FC-Stiftung über die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt informiert.