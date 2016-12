14. Dezember 2016, 18:55 Uhr Bahnreise Stuttgart-Berlin Zug-Zwerg fordert Deutsche Bahn heraus









Das private Unternehmen "Locomore" versucht, das Quasi-Monopol der Deutschen Bahn auf der Fernstrecke zu beenden - mit nur einem einzigen Zug. Kann das gelingen? Eine Probefahrt.

Von Stefan Mayr , Stuttgart

Die Waggons leuchten knallorange, die Türen quietschgelb, und der Kopf des Chefs ist rot. Derek Ladewig steht unter Strom, sein Zug müsste längst unterwegs sein. Am Mittwochmorgen um 6.21 Uhr wollte der Chef des privaten Fernzug-Anbieters Locomore seine Jungfernfahrt von Stuttgart nach Berlin beginnen. Jetzt ist es schon kurz vor sieben und er steht er immer noch auf Gleis 4 herum. Erst um 7.01 Uhr setzt sich der Zug "Loc 1818" in Bewegung: 40 Minuten Verspätung. Wegen interner Abstimmungsprobleme. Damit hat der Neuling im deutschen Fernbahnnetz noch vor dem Start bewiesen, dass er seiner übermächtigen staatlichen Konkurrentin Deutsche Bahn in diesem Punkt in nichts nachsteht.

"Na und", sagt Fahrgast Dieter Zahn, "solche Verspätungen hat die Bahn trotz jahrelanger Erfahrung ständig und entschuldigt sich nicht einmal." Das Bordpersonal von Locomore serviert jedenfalls Kaffee gratis, um den Verzug vergessen zu machen. Bei Rentner Zahn kommt das gut an. "Die Bahn braucht dringend einen Wettbewerber", sagt der 76-Jährige, "die fühlt sich als Herrscher und sagt ihren Fahrgästen, was sie zu tun haben."

In den beige-farbenen Ledersitzen reist es sich wie in einem Oberklasseauto

In seinem Abteil riecht es nach frischer Farbe. Alles ist frisch bezogen oder lackiert. Die Sitze sind braun oder rot und versprühen den warmen Charme alter Ohrensessel. Überall leuchten knallbunte Haken und Griffe, selbst der Papierrollenhalter auf dem Klo ist leuchtend gelb. Sehr modern kommt der Großraumwagen daher. In seinen beigefarbenen Ledersitzen reist es sich wie im Oberklassewagen eines süddeutschen Autobauers. Das Personal serviert im dunkelbraunen Hemd mit orangenen Knöpfen. Auf der "Knabberkram"-Karte wird der Fahrgast geduzt. Im Angebot ist der "Bio-Apfel" für 50 Cent, fair gehandelter Kaffee und frischer Salat im Weckglas aus kontrolliert ökologischem Anbau.

Wer ein Business-Ticket löst, bekommt Getränke und Snacks kostenlos. Der Fahrpreis variiert je nach Bestellzeitpunkt und Nachfrage zwischen 22 und 69 Euro. Er bleibt aber stets unter dem Bahncard-50-Flexpreis (72,50). Die Platzreservierung kostet nichts, Fahrräder dürfen mitgenommen werden. Um sich zusätzlich von der DB abzuheben, hat Locomore den einzelnen Wagenabteilen Namen gegeben. So sollen Fahrgäste Gleichgesinnte treffen können. Nett gemeint, aber ob das funktioniert? Bei der Premiere bleiben die Abteile "Fußball", "Weihnachtsbasteln" und "Gesellschaftsspiele" leer. Nur bei "Stricken und Häkeln" sitzt ein Mann mit grauem Nikolausbart. Seine Finger wirbeln ordentlich. Aber nicht mit Nadel und Wolle, sondern auf dem iPad.

Im Familienbereich sitzt Opa Johannes Jäger mit seiner Enkelin Kaya auf dem Schoß und liest ihr ein Buch vor: "Jim Knopf und der Lokomotivführer". Die Bücher liegen in Holzkisten parat. Auf dem Boden sitzt die kleine Yoko und spielt mit einer Holzeisenbahn. Die TV-Kameramänner stehen Schlange, um in die Knie zu gehen und zu filmen. Dass die Mutter eine Locomore-Mitarbeiterin ist - geschenkt.

Bei Tempo 200 beginnen die Waggons aus den 1980er-Jahren zu rumpeln. Auch so manche Automatiktür klemmt. Die Durchsagen sind in sprachlicher und technischer Hinsicht holprig. Auch hier gilt: Was die DB kann, schafft Locomore auch.

Warnung an die Geldgeber

Mit Abstand die meisten Fahrgäste der Jungfernfahrt sind Journalisten, die zweitgrößte Gruppe sind Geldgeber, die ihr Investment aus nächster Nähe begutachten. Nach eigenen Angaben ist Locomore weltweit der erste Bahnanbieter, der sein Kapital per Crowdfunding eingesammelt hat. 1300 Menschen haben sich an dem Projekt beteiligt, so sind mehr als 600 000 Euro zusammengekommen. Die Geldgeber bekommen vier Prozent Zinsen und verbilligte Tickets. Derek Ladewig sammelt noch bis zum Jahresende weiter, er warnt allerdings ganz offen: "Interessierte sollten nur Geld investieren, dessen Verlust sie schlimmstenfalls verschmerzen können."

Es ist ein mutiges Projekt, das Ladewig und sein Team wagen. Mit einem einzigen Zug will sich das Berliner Unternehmen auf der deutschen Fernstrecke etablieren. Kann das überhaupt funktionieren gegen 1300 DB-Verbindungen und Fernbusse mit Dumpingpreisen?