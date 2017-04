10. April 2017, 09:28 Uhr Vor G-7-Außenministertreffen Tillerson: Syrien-Luftschlag ist auch Warnung an Nordkorea









Als Reaktion auf den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen in Syrien beschossen die USA Regierungstruppen mit Raketen.

Wenig später entsandten sie Flugzeugträger vor die Koreanische Halbinsel, um den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un abzuschrecken, der mit Atomtests provoziert.

US-Außenminister Tillerson erklärte nun, der Luftschlag in Syrien sei auch als Warnung an Länder wie Nordkorea zu verstehen.

Der jüngste Luftschlag gegen das syrische Militär ist nach den Worten von US-Außenminister Rex Tillerson auch eine Warnung an andere Länder wie Nordkorea. Eine amerikanische Antwort sei wahrscheinlich, wenn von anderen Staaten eine Gefahr ausgehe, sagte Tillerson am Sonntag dem Sender ABC. "In Bezug auf Nordkorea haben wir sehr klar gemacht, dass unser Ziel eine denukliarisierte koreanische Halbinsel ist."

Das international isolierte Land provoziert immer wieder mit Raketentests. Von dem Streben nach Atomwaffen fühlen sich vor allem Südkorea und Japan bedroht. Die USA wollen, dass China seinen Einfluss auf das ebenfalls kommunistische Nordkorea nutzt und den dortigen Machthaber Kim Jong-un zügelt. Dem Sender CBS sagte Tillerson, Chinas Präsident Xi Jinping verstehe und bestätige, dass sich die Situation mit Nordkorea verschärft habe.

Der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, H.R. McMaster, ergänzte, Präsident Donald Trump werde schon bald die Optionen prüfen, um die von nordkoreanischen Raketen ausgehende Gefahr zu bannen.

G-7-Außenminister beraten über Syrien

Tillerson nimmt an diesem Montag am zweitägigen Treffen der G-7-Außenminister im italienischen Lucca teil. Die europäischen Teilnehmer Deutschland, Italien, Großbritannien und Frankreich hoffen darauf, mit den USA eine klare Strategie für den weiteren Kurs in Syrien festlegen zu können.

Nach dem US-Angriff auf einen Militärstützpunkt in dem Land zeichnete sich zuletzt ein Kurswechsel in der Politik von Präsident Donald Trump ab, für den ein Sturz Assads bisher keinen Vorrang hatte. Der Luftangriff war eine Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgasangriff des Assad-Regimes in Syrien gewesen.

Tillerson äußerte die Ansicht, der Giftgasangriff sei erst durch die Passivität Russlands ermöglicht worden. Moskau habe es versäumt, auf die Einhaltung der Vereinbarungen von 2013 zu pochen, sagte er in mehreren Interviews. Damals war unter internationaler Vermittlung verabredet worden, alle in Syrien befindlichen Chemiewaffen sicherzustellen und zu vernichten.