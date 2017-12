29. Dezember 2017, 07:25 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Was wichtig ist und wird.

Von Benjamin Moscovici

Was wichtig ist

Trump wirft China heimliche Öllieferungen an Nordkorea vor. Der Verkauf soll auf hoher See von Schiff zu Schiff stattfinden. Es werde keine friedliche Lösung des Nordkoreakonflikts geben, solange China die UN-Sanktionen nicht umsetze, schrieb Donald Trump auf Twitter. China bestreitet den Vorwurf. Mehr dazu

CSU fordert Beibehaltung der Grenzkontrollen. Erst wenn Brüssel "klar belegt", dass die EU-Außengrenze sicher ist, sollen die nationalen Kontrollen wieder entfallen, fordern die Abgeordneten. Das dürfte die Sondierungsgespräche, die direkt nach der Klausur beginnen, belasten. Von Robert Roßmann

Nach einem Eklat bietet Apple günstige Akkus an. Apple lässt iPhones langsamer laufen, wenn der Akku älter ist. Damit will das Unternehmen verhindern, dass sich das Handy plötzlich abschaltet, wenn es sehr viel Strom benötigt. Nach der Aufregung um die gedrosselten Akkus hat sich Apple nun bei den Nutzern entschuldigt und bietet günstige, neue Akkus zum Austausch an. Zur Meldung

Was wichtig wird

SZ Espresso kostenlos abonnieren Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

Heute keine Termine

Frühstücksflocke

Kambodschas Polizei schlachtet und isst 92 beschlagnahmte Kampfhähne. Ein Gericht hatte die Schlachtung der Tiere angeordnet, nachdem die Vögel Anfang Dezember in zwei illegalen Hahnenkampfarenen beschlagnahmt worden waren. Gegen den Betreiber der illegalen Hahnenkampfarenen, der zur Familie des herrschenden Ministerpräsidenten gehört wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kampfhähne wurden gekocht und den Polizeikräften serviert, wie der Polizeichef der Provinz Kandal erklärte.