19. November 2017, 18:54 Uhr Sondierung Jamaika verhandelt hart









Die Jamaika-Sondierer haben am Sonntag hart gerungen, um sich auf gemeinsame Ziele zu verständigen, auf deren Basis eine Koalition verhandelt werden kann.

Die Gespräche sollten spätestens in der Nacht zu diesem Montag abgeschlossen werden.

Unmittelbar vor Beginn der Gespräche am Sonntag war ein neues Kompromissangebot der Grünen bekannt geworden.

Von Cerstin Gammelin , Berlin

Die Unterhändler für ein mögliches schwarz-gelb-grünes Regierungsbündnis haben am Sonntag bis zuletzt hart gerungen, um sich auf gemeinsame Ziele zu verständigen, auf deren Basis eine Koalition verhandelt werden kann. Die Parteispitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen hatten sich am Mittag in der Berliner Landesvertretung Baden-Württembergs getroffen, um noch einmal zu versuchen, die verhärteten Fronten in der Klima- und Migrationspolitik aufzubrechen. Die Gespräche sollten spätestens in der Nacht zu diesem Montag abgeschlossen werden.

Wie angespannt das Klima bei den Sondierungsgesprächen mittlerweile ist, zeigte sich schon beim Eintreffen. Zwar betonten alle Seiten ihre Bereitschaft, zu reden und zu entscheiden. Aber schon in der Frage, wie lange noch geredet werden sollte, lagen die möglichen Regierungspartner über Kreuz. FDP-Chef Christian Lindner und sein Stellvertreter Wolfgang Kubicki hatten vorab betont, um 18 Uhr am Sonntagabend sei Schluss. Grünen-Verhandlungsführerin Katrin Göring-Eckardt widersprach. Ein so schwieriges Projekt wie eine Jamaika-Koalition werde man "bestimmt nicht nach der Stechuhr machen können", sagte sie. CSU-Chef Horst Seehofer sagte, er glaube, "wir brauchen ein Stückchen mehr Zeit als bis 18 Uhr". Unionsfraktionschef Volker Kauder mahnte, die Zeit sei "reif für Entscheidungen".

Unüberbrückbaren Differenzen in der Klima- und Migrationspolitik

Ursprünglich hatten die Verhandler ihre Gespräche am vergangenen Freitag abschließen wollen. Sie waren aber an unüberbrückbaren Differenzen in der Klima- und Migrationspolitik gescheitert. Daraufhin hatten sie vereinbart, die Verhandlungen bis Sonntagabend zu verlängern.

Unmittelbar vor Beginn der Gespräche war ein neues Kompromissangebot der Grünen bekannt geworden. Darin lehnen sie zwar weiterhin eine verbindliche Obergrenze für Flüchtlinge ab. Sie zeigen sich jedoch bereit, einen "atmenden Rahmen" in Höhe von 200 000 Flüchtlingen pro Jahr zu akzeptieren. Damit kommen sie der CSU, die eine Obergrenze von 200 000 Migranten fordert, weit entgegen. CSU-Chef Seehofer sagte, er werde dieses Angebot der Grünen nicht öffentlich verhandeln. Zuvor war allerdings auch bekannt geworden, dass die FDP eine teilweise noch striktere Migrationspolitik als die CSU durchsetzen will. Am Nachmittag verlautete aus Verhandlungskreisen, die Gespräche hingen "am seidenen Faden". Um einen Abbruch der Verhandlungen zu verhindern, waren die Chefs zu einer kleinen Runde zusammengekommen. Wenn es danach keine Bewegung in zentralen Themen gebe, werde man am Sonntag nicht weiterverhandeln müssen, hieß es.

Sollte die Sondierung erfolglos bleiben, sind auch Neuwahlen möglich. Die SPD stehe im Falle eines Scheiterns von Jamaika als Koalitionspartner nicht bereit, sagte Parteichef Martin Schulz. Die Wähler hätten die große Koalition bei der Bundestagswahl am 24. September deutlich abgewählt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Parteien in der Welt am Sonntag ermahnt, ihre Verantwortung ernst zu nehmen und eine Regierung zu bilden Es bestehe kein Anlass für "panische Neuwahldebatten".