30. Oktober 2017, 12:43 Uhr Separatisten Katalonien Spanische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont wegen Rebellion

Eine spanische und katalnische Flagge wehen am Sitz der katalonischen Regierung in Barcelona.









Die spanische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont.

Ihm wird Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder vorgeworfen.

Bei einer Verurteilung drohen Puigdemont bis zu 30 Jahre Haft.

Noch am Wochenende hatte die spanische Zentralregierung den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont dazu aufgefordert, sich an Neuwahlen in Katalonien zu beteiligen. Doch jetzt zeichnet sich eine andere Entwicklung ab: Die spanische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont.

Die Vorwürfe lauten Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder, sagte Generalstaatsanwalt José Manuel Maza und sprach auch von einer möglichen Untersuchungshaft für den katalanischen Politiker. Zum Zeitpunkt der Wahl in knapp zwei Monaten könnte Puigdemont also hinter Gittern sitzen.

Die Anklage richtet sich nicht nur gegen den bisherigen katalanischen Regierungschef, sondern auch gegen seinen Stellvertreter Orio Junqueras. Darüber hinaus gibt es noch eine zweite Klage, die sich gegen die Führung des Regionalparlamentes richtet. Im Fokus steht hier die langjährige Befürworterin einer Sezession, die Parlamentspräsidentin Carme Forcadell.

Alle Angeklagten würden nun zu Anhörungen vorgeladen, erklärte Generalstaatsanwalt Maza. Die Angeklagten hätten "eine institutionelle Krise verursacht, die mit einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung geendet" habe.

Nach spanischem Recht muss noch ein Richter über die Zulassung der Anklage entscheiden. Sollten Puigdemont und seine Mitstreiter tatsächlich wegen Auflehnung gegen die Staatsgewalt oder gar Rebellion verurteilt werden, drohen ihnen bis zu 30 Jahre Haft.

Die Anklage ist der vorläufige Höhepunkt einer wochenlangen Eskalation. Zuletzt hatte das Regionalparlament in Barcelona am Freitag die Loslösung von Spanien beschlossen. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte daraufhin die gesamte katalanische Regierung entlassen und offiziell die Amtsgeschäfte in Katalonien übernommen. Möglich wurde dieser Schritt der Zentralregierung durch die Anwendung des Verfassungsartikels 155. Dieser erlaubt die Entmachtung einer Regionalregierung, wenn diese die von der Verfassung vorgeschriebenen Verpflichtungen nicht erfüllt oder wenn die "allgemeinen Interessen Spaniens" schwerwiegend verletzt werden.

Gleichzeitig kündigte Rajoy Neuwahlen für den 21. Dezember an. Die Wahl ersetzt zwar kein Unabhängigkeitsreferendum, gilt aber als entscheidender Stimmungstest. Haben die Separatisten tatsächlich eine Mehrheit in der Bevölkerung hinter sich oder stimmen die Katalanen am Ende doch für die Unionisten?

Am Wochenende mobilisierten die Anhänger der Einheit Hunderttausende zu einer Massendemonstration in Barcelona. Die Demonstranten skandierten "Ich bin ein Spanier" und forderten die Verhaftung Puigdemonts.

In Vorbereitung der Wahl in knapp zwei Monaten sind am Vormittag in Barcelona führende Separatisten zu einem Treffen zusammengekommen. Mehrere Mitglieder des abgesetzten katalanischen Kabinetts sollen an der Zusammenkunft in der Parteizentrale von Ex-Regierungschef Carles Puigdemont teilgenommen haben. Er selber war allerdings nicht anwesend. Er befindet sich derzeit auf dem Weg nach Brüssel.

Fernando Martínez Maíllo, Chefkoordinator der spanischen Volkspartei von Mariano Rajoy sagte, die Flucht zeuge "von der Verzweiflung" des ehemaligen Regionalpräsidenten. Berichten zufolge sollen auch einige katalanische Minister mit Puigdemont ausgereist sein.