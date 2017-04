7. April 2017, 17:08 Uhr Schweden Chaotische Szenen in Stockholm

Ein Lkw ist in einer Stockholmer Fußgängerzone in eine Menschengruppe gefahren. Die Polizei spricht von Toten und Verletzten.









In der Stockholmer Innenstadt ist ein Lastwagen in ein Kaufhaus gerast.

Nach Angaben der Polizei wurden mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt.

Schwedens Premierminister spricht von einem Terrorangriff.

Von Gunnar Herrmann

Ein Getränkelaster ist in Stockholm in eine belebte Fußgängerzone und in ein Kaufhaus gerast. Medien berichteten am Freitagnachmittag von mindestens drei Toten und acht Verletzten. Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven sprach von einem Terroranschlag. Auch die Polizei geht von einem Attentat aus. Sie nannte zunächst keine Opferzahlen und veröffentlichte am Freitagabend ein Foto eines Mannes, der am Tatort gewesen sein soll. Berichte, wonach ein Verdächtiger festgenommen worden sei, dementierte die Polizei. "Wir wissen nicht, ob es eine Einzeltat ist oder ob wir mit mehr rechnen müssen", sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson.

Schwedische Medien schilderten chaotische Szenen. "Wir standen in einem Schuhgeschäft, als wir plötzlich Lärm hörten, und dann fingen die Menschen an zu schreien", sagte ein Augenzeuge der Zeitung Aftonbladet. "Ich sah Hunderte Menschen, die wegrannten. Sie rannten um ihr Leben." Im schwedischen Fernsehen waren Aufnahmen zu sehen, die zeigen, wie Hunderte Menschen in Panik durch die Straßen der Hauptstadt fliehen. Der Laster raste offenbar erst durch eine Menschenmenge in der Fußgängerzone und dann in die Fassade eines großen Kaufhauses. Anschließend brach ein Feuer aus. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie dicker Rauch aus dem Wrack des Lasters quillt.

Der Vorfall ereignete sich in einer Fußgängerzone in der Drottninggatan. Diese weitgehend autofreie Straße ist die wichtigste Einkaufsmeile der Stadt. Sie liegt in der Nähe des belebten Sergels Platzes. Dort erledigen jeden Freitagnachmittag viele Menschen ihre Einkäufe vor dem Wochenende. Der Sergels Torg ist auch ein zentraler Knotenpunkt für den öffentlichen Nahverkehr Stockholms.

Der Notruf ging um 14.53 Uhr bei der Polizei ein. Beamte sperrten umgehend große Teile der Innenstadt ab, unter anderem auch das schwedische Parlament und Regierungsgebäude. Der U-Bahn-Verkehr wurde kurz nach dem Vorfall eingestellt. Durch die Stadt sei ein Polizeiwagen gefahren, aus dem Beamte "Warnung vor einer Terrortat" riefen, berichtete der Fernsehsender SVT. Anderen Berichten zufolge forderten Beamte Passanten mit den Worten "Lasst alles fallen und rennt!" zur Flucht auf. Offenbar war zunächst nicht klar, ob sich der oder die Attentäter noch in der Nähe des Tatortes befanden.

Ministerpräsident Löfven: "Alles deutet auf eine Terrortat"

Das Fahrzeug, das in die Fußgängerzone raste, gehört einer großen schwedischen Brauerei. Es war offenbar kurz zuvor entwendet worden. Das erklärte die Brauerei kurz nach dem Anschlag. Ein Fahrer sei mit dem Laster in der Stadt unterwegs gewesen, um Restaurants im Zentrum der Stadt zu beliefern.

Ministerpräsident Löfven sagte kurz nach dem Anschlag: "Schweden wurde angegriffen. Alles deutet auf eine Terrortat hin." In den vergangenen Monaten hatte es mehrere tödliche Anschläge von islamistischen Terroristen gegeben, bei denen Attentäter mit Fahrzeugen in Menschenmengen gerast waren. Im Dezember hatte ein Attentäter einen LKW auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gelenkt und zwölf Menschen getötet. In London tötete im März ein Angreifer vier Menschen vor dem britischen Parlament mit einem Auto.