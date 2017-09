22. September 2017, 19:05 Uhr Porträtserie "Sie sind das Volk" "Warum gibt es nicht genug Betten für Obdachlose?"









Feedback

Früher schlief Frank in einem Zelt im Tiergarten, heute kämpft er um eine Wohnung. Was er anders machen würde, wenn er Politiker wäre, erzählt er in einer neuen Folge von "Sie sind das Volk".

Von Benedikt Peters , Berlin

Die Wochenenden sind schwierig für ihn. Da kann er nicht aufstehen und losgehen wie sonst, in den "Warmen Otto", wo es Frühstück gibt, eine Dusche und ein paar Leute, mit denen er ein bisschen quatschen kann. Oder auch mal 'ne Runde Schach spielen. Am Wochenende ist der "Warme Otto" zu, die Sozialarbeiter müssen schließlich auch mal frei haben. "Was soll's", sagt Frank. "Ich lauf' dann halt rum. Oder ich geh' ins Wettbüro." Eines hat er gefunden, wo sie ihn umsonst Fußball gucken lassen, die Spiele von Union Berlin, seinem Verein. Wo er nicht wetten muss und auch nichts bestellen. "Das Bier kostet da drei Euro, das könnte ich mir niemals leisten."

Frank hat buschige Haare und tiefe Furchen im Gesicht, sie laufen von den Augen hinunter bis zu den Mundwinkeln. An einem Mittwoch im September sitzt er an einem Tisch in eben jenem "Warmen Otto", einer Tagesstätte für Wohnungslose in Berlin-Moabit. Es ist ein guter Tag, denn immer mittwochs gibt es hier nicht nur Frühstück, sondern auch noch ein Mittagessen. Der Geruch von Nudeln und Gulasch hängt noch in der Luft, dazu der von ungewaschenen Körpern. Etwa 50 Leute sind da, kein Stuhl ist frei. Ein paar spielen Mensch-Ärgere-Dich-Nicht, andere stieren einfach ins Leere. "Es wird immer voller in letzter Zeit", sagt eine Mitarbeiterin.

Wenn es kalt wurde, schlief Frank in der S-Bahn

Am kommenden Sonntag ist Bundestagswahl, und Menschen wie Frank spielen dabei eher keine Rolle. Die Lage von Wohnungslosen war in diesem Bundestagswahlkampf kein Thema, wie auch schon in denen zuvor nicht. Dabei gibt es in Deutschland immer mehr Menschen, denen es ähnlich geht wie Frank.

Die Zahl der Wohnungslosen ist in den letzten Jahren stark angestiegen, von 223 000 im Jahr 2008 auf 335 000 im Jahr 2014. Für das Jahr 2018 prognostiziert die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sogar 536 000 Menschen ohne Wohnung - einen weiteren Anstieg also um etwa 60 Prozent. Unter ihnen sind ungefähr 40 000, die "Platte machen", also ohne jede Unterkunft auf der Straße leben. Die anderen schlafen in provisorischen Unterkünften oder kommen bei Freunden unter.

Lange hat auch Frank Platte gemacht. Er schlief in einem Zelt im Berliner Tiergarten, zwischen ein paar Büschen, damit die Leute ihn nicht gleich sahen. Wenn es zu kalt wurde, übernachtete er in einer Notunterkunft oder schlief in der S-Bahn - bis Schaffner oder Polizisten ihn verscheuchten. Wobei er auf die Polizisten in Berlin nichts kommen lassen will. "Die sind wirklich human hier, die gucken oft weg und sagen: 'Lass den doch schlafen, den armen Hund.'"

Frank ist kein Obdachloser, wie man sich ihn klischeehaft vorstellt. Seine Klamotten sind sauber: Jeans, schwarze Turnschuhe, weißes T-Shirt. Er ist nicht verwirrt, nicht psychisch krank, nicht alkoholabhängig. Er weiß, was das Schengener Abkommen ist und das Grundgesetz. Er hat eine Ausbildung als Elektriker gemacht und viele Jahre lang auf Baustellen gearbeitet.

Frank spricht gern über die Zeit nach der Wende, "damals, als ganz Ostberlin renoviert wurde. Da biste klingeln gegangen, wo ein Baukran stand, und hast am nächsten Tag angefangen zu arbeiten. Es gab immer genug zu tun."