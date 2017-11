29. November 2017, 19:57 Uhr Podcast "Das Thema" Jetzt hören: Der NSU-Prozess - eine Bilanz









Im SZ-Podcast "Das Thema" spricht Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger über die Versäumnisse der Ermittler, ihren Eindruck von Beate Zschäpe und die Frage, warum die Verhandlung bald zu Ende gehen muss.

Zehn Morde, drei Sprengstoffanschläge, Dutzende Raubüberfälle. Seit Mai 2013 werden die Taten des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) am Oberlandesgericht in München verhandelt. Die Hauptangeklagte: Beate Zschäpe. Ihr werden unter anderem die Mittäterschaft an den Morden und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen wird. Es ist ein juristischer Marathon mit fast 400 Verhandlungstagen und mehr als 500 Zeugen.

Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger hat vom ersten Tag an für die SZ über das Verfahren berichtet, was ihr nicht immer leicht gefallen ist: "Es macht manchmal sprachlos und es träufelt ganz langsam, Prozesstag für Prozesstag, ein bisschen Gift in die Seele". Im Podcast "Das Thema" zieht sie Bilanz über einen Prozess, der von Anfang an mit Erwartungen überfrachtet wurde. Nicht alle davon wurden erfüllt, viele Fragen bleiben unbeantwortet. Dennoch sei dem Prozess eine "Tiefenbohrung in die deutsche Gesellschaft" gelungen, sagt Ramelsberger. "Es wird einer der längsten, aber auch einer der wichtigsten Prozesse der deutschen Geschichte sein."

In dem Podcast spricht Ramelsberger auch über die Versäumnisse der Ermittlungsbehörden, welchen Eindruck sie von Zschäpe gewonnen hat und wieso der Prozess jetzt endlich zum Ende kommen muss. (Mehr dazu in diesem Kommentar von Annette Ramelsberger.)

