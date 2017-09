15. September 2017, 01:18 Uhr Nordkorea Nordkorea provoziert mit neuem Rekatentest über Japan









Allen neuen UN-Sanktionen zum Trotz lässt Nordkorea erneut Rakete über Japan fliegen.

Das Geschoss löste Raketenalarm in Japan aus.

Am 3. September hatte Nordkorea nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe zu Testzwecken explodieren lassen.

Nordkorea hat erneut eine Rakete abgefeuert, die über Japan hinweggeflogen ist. Die Rakete habe am Freitagmorgen um 7:06 Uhr Ortszeit (0:06 Uhr deutscher Zeit) die Insel Hokkaido in Richtung Pazifik überflogen, teilte die japanische Regierung am Freitag mit. Anschließend sei sie rund 2000 Kilometer östlich von Hokkaido niedergegangen. In mehreren Regionen der nördlichen Insel sei das Raketenwarnsystem ausgelöst worden.

Erst am Montag hatte der UN-Sicherheitsrat als Reaktion auf den jüngsten Atomwaffentest ein weiteres Sanktionspaket gegen die Regierung in Pjöngjang beschlossen. Dieses achte Sanktionspaket gegen die Regierung in Pjöngjang wurde einstimmig angenommen, also auch mit den Stimmen von Russland und China. Beschlossen wurden unter anderem ein Verbot von Textilimporten aus Nordkorea, ein Gasembargo sowie Beschränkungen von Öllieferungen. Die Resolution war von den USA eingebracht worden. Die Sanktionen gelten als die schärfsten, die je gegen Nordkorea verhängt wurden. In der kommenden Woche beginnt die UN-Vollversammlung in New York.

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In berief eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats ein, um über den erneuten Test zu beraten. Das Verteidigungsministerium erklärte, als Reaktion eine ballistische Rakete in das Japanische Meer gefeuert zu haben. Der Nordkoreanische Test werde jetzt gemeinsam mit den USA ausgewertet. In Washington wurde US-Präsident Donald Trump über den neuen Raketentest informiert, teilte das Weiße Haus mit.

Bereits Ende August hatte Pjöngjang eine Rakete über Japan hinweg abgefeuert. Kurz danach hatte das Land am 3. September seinen sechsten und bisher gewaltigsten Atomwaffentest vorgenommen. Nach eigenen Angaben testete es eine Wasserstoffbombe.

Die jetzige Rakete sei nach Angaben des Südkoreanischen Militärs offenbar in der Nähe des Flughafens der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden. Sie flog 3700 Kilometer weit und erreichte eine Höhe von 770 Kilometern. Die Rakete vom 29. August flog dagegen 2700 Kilometer weit und kam nur auf eine Höhe von 550 Kilometern. In diesem Jahr hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bereits über ein Dutzend Raketen testen lassen.