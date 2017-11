19. November 2017, 17:03 Uhr Jamaika-Sondierungen Steinmeier mahnt im richtigen Moment









Der Bundespräsident hat recht, wenn er die Jamaika-Sondierer an ihre Verantwortung erinnert, eine Koalition zu bilden. Eine Regierung ist kein Spielzeug.

Kommentar von Nico Fried

Vielleicht haben die Worte des Bundespräsidenten ja geholfen. Frank-Walter Steinmeier hatte die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition bislang nicht kommentiert. Das war genau so richtig wie der Zeitpunkt und die Art der Ermahnung, die das Staatsoberhaupt nun geäußert hat. Steinmeier, dem es sonst an Eitelkeit nicht gebricht, hat deutlich gemacht, dass er aus guten Gründen nicht scharf ist auf die herausgehobene Rolle, die das Grundgesetz für ihn vorsähe, wenn es nach einem Scheitern zum Äußersten kommen sollte.

Verantwortung und Risiko waren Steinmeiers Schlüsselworte. Ihre Bedeutung ist klar: CDU, CSU, FDP und Grüne dürfen nichts unversucht lassen, eine Regierung zu bilden. Die Wähler haben zwar nicht den Auftrag erteilt, eine Jamaika-Koalition zu bilden. Aber diese Koalition stellt nun mal die letzte realistische Option zur Mehrheitsbeschaffung da, nachdem die SPD sich für unzuständig erklärt hat. Das Risiko, das Steinmeier in Neuwahlen sieht, bestünde darin, dass selbst für eine große oder eine Jamaika-Koalition keine Mehrheit mehr zustande kommen könnte. Dann wäre mehr gescheitert als nur eine Regierungsbildung.

Steinmeiers wichtigste Botschaft steht zwischen den Zeilen

Wenn alle Sondierungen ergebnislos geblieben sein sollten, gibt es - da die geschäftsführende Kanzlerin dem neuen Bundestag nicht die Vertrauensfrage stellen kann - nur einen Weg zu Neuwahlen. Der Bundespräsident schlägt dem Bundestag einen Kandidaten zur Wahl als Bundeskanzler vor. Da die Union die stärkste Fraktion stellt, wäre das wohl Angela Merkel. In den ersten zwei Wahlgängen bräuchte sie die absolute Mehrheit. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Während der Bundespräsident einen Kandidaten mit absoluter Mehrheit ernennen muss, hat er nach einer Wahl mit einfacher Mehrheit zwei Varianten: Ernennen, was eine Minderheitsregierung bedeuten würde, oder Neuwahlen.

Steinmeiers wichtigste Botschaft steht zwischen den Zeilen. Sie lautet: Verlasst euch nicht darauf, dass ich den Weg zu Neuwahlen ebnen werde. Der Bundespräsident hat mit seinem Interview zu erkennen gegeben, dass er sich nicht zum Erfüllungsgehilfen derjenigen machen lassen will, die in der Wahlwiederholung eine taktische Variante sehen. Wer behauptet, er fürchtete Neuwahlen nicht, dem hält Steinmeier zu Recht entgegen: ich schon. Der Präsident hat damit angekündigt, sich nicht umstandslos dem zu fügen, was andere von ihm erwarten, sondern von dem Recht Gebrauch zu machen, das ihm das Grundgesetz zuweist.

Diese Warnung ist von hoher Glaubwürdigkeit. Denn Steinmeiers Position als Mediator der Macht bezieht ihre Stärke ja gerade aus der Tatsache, dass der Bundespräsident schon qua Amt mit der Frage, ob er den Bundestag auflöst oder eine Minderheitsregierung ins Amt setzt, keine persönlichen Machtinteressen verbinden kann. Andere Interessen hingegen muss er beachten, an erster Stelle die des Staates und seiner Bürgerinnen und Bürger. Es ist nicht automatisch eine Missachtung des Souveräns, ihm eine erneute Wahl zu ersparen, wenn es auf der Forderung beruht, das bereits vorhandene Votum zu respektieren.

Merkel und Steinmeier trennt persönlich wie politisch vieles

Steinmeier träfe seine Entscheidung nicht im politikfreien Raum. Im Gegenteil erfordert sein Ermessensspielraum explizit die politische Abwägung. Als 2005 das letzte Mal der Bundestag zum Zwecke vorzeitiger Wahlen aufgelöst wurde, hat auch der damalige Bundespräsident Horst Köhler die schwierige politische und wirtschaftliche Lage des Landes zur Begründung herangezogen.

Merkel und Steinmeier trennt persönlich wie politisch vieles. Aber aus acht Regierungsjahren als Kanzlerin und Außenminister verbindet sie auch eines: Beide wissen, welche Bedeutung Deutschland im Ausland zugemessen wird, welche Erwartungen damit einhergehen und welche Aufgaben zu erledigen sind. Deshalb muss das Land über eine Regierung verfügen, je handlungsfähiger, desto besser. Steinmeier könnte durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass selbst eine Minderheitsregierung einem erneuten Wahlkampf, einem unkalkulierbaren Wahlergebnis und einer unabsehbaren Regierungsbildung vorzuziehen ist.

Und noch ein Signal steckt in Steinmeiers Worten. Es ist an jene in CDU, CSU oder FDP gerichtet, die das Kalkül haben könnten, im Weg zu Neuwahlen vor allem einen Parcours der Zermürbung für Merkel zu sehen, an dessen Ende sie ihren Platz an der Spitze der Union räumt. Obwohl der Bundespräsident gelernter Sozialdemokrat ist und Steinmeier mit 23 Prozent gegen die Kanzlerin seine schwerste politische Niederlage einfuhr, sollten potenzielle Anti-Merkel-Frondeure ihn lieber nicht als Verbündeten betrachten.