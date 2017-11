6. November 2017, 18:02 Uhr Jamaika-Sondierungen Merkel warnt vor Neuwahl-Gerede









Kanzlerin Angela Merkel hat davor gewarnt, mögliche Neuwahlen ins Gespräch zu bringen.

Sie betonte, dass auch die CDU nicht um jeden Preis eine Jamaika-Koalition eingehen werde.

Grünen-Chef Özdemir hält das ""Gerede von Neuwahlen" ebenfalls für "ziemlich unverantwortlich".



Von Constanze von Bullion und Mike Szymanski , Berlin

CDU-Chefin Angela Merkel hat davor gewarnt, für den Fall eines Scheiterns der Jamaika-Sondierungen eine vorgezogene Neuwahl ins Spiel zu bringen.

Auch die CDU müsse ein Jamaika-Bündnis nicht um jeden Preis eingehen, sagte die Kanzlerin nach Angaben von Teilnehmern einer Sitzung des CDU-Vorstands in Berlin. Es sei aber auch nicht klug, ständig öffentlich von Neuwahl zu sprechen. Schließlich hätten alle Partner die staatspolitische Verantwortung, eine stabile Regierung zu Stande zu bringen. Grünen-Chef Cem Özdemir nannte das "Gerede von Neuwahlen" am Montag "ziemlich unverantwortlich".

Die Kritik vor Beginn der nächsten Sondierungsrunde zielte auf FDP-Parteichef Christian Lindner und seinen Stellvertreter Wolfgang Kubicki. Diese hatten am Wochenende wiederholt erklärt, die Liberalen fürchteten sich nicht vor Neuwahlen, falls sie sich in einem Jamaika-Bündnis mit ihren Zielen nicht wiederfänden. Bisher gibt es bei den Sondierungen wenig Gemeinsamkeiten zwischen den Parteien.

Am Montagabend wollten die Parteichefs von CDU, CSU, FDP mit dem Spitzenduo der Grünen in Berlin zusammenkommen, um Konfliktpunkte zu besprechen und einen Fahrplan für weitere Sondierungen aufzustellen. In den kommenden Tagen müsse "Klarheit" darüber geschaffen werden, in welche Richtung es gehe, sagte FDP-Chef Lindner. Bei den Grünen hieß es vor dem Treffen, man hoffe, dass die Kanzlerin die Liberalen zu einer sachorientierteren Diskussion bewegen könne, insbesondere in der Klimapolitik.

Bei der Klimapolitik waren die Fronten zuletzt verhärtet

Denn während sich bei den Themen Bildung, Familie, Außen- und Verteidigungspolitik Schnittmengen zwischen den Unterhändlern abzeichnen, selbst über Migration sachlich diskutiert wird, waren bei der Klimapolitik die Fronten zuletzt verhärtet.

Die Grünen fordern, die 20 umweltschädlichsten Kohlekraftwerke abzuschalten, damit die Bundesregierung ihr Klimaziel 2020 einhalten kann. FDP und Teile der Union hatten einen schnellen Kohleausstieg bisher abgelehnt. Unionsfraktionsfraktionschef Volker Kauder betonte am Montag die Gültigkeit der Klimaziele. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter deutete Kompromissbereitschaft an. Der Passauer Neuen Presse sagte er, die Kohlekraftwerke müssten "schnellstmöglich vom Netz", also nicht sofort. Auch sei seine Partei bereit "mit der Union über Planbarkeit und Ordnung der Zuwanderung zu sprechen".

FDP-Chef Lindner betonte, seine Partei werde den Vorschlag unterbreiten, in globaler Perspektive, etwa über Entwicklungshilfe, mehr Klimaschutz zu betreiben und so einen "viel größerer Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels" zu leisten. Die FDP sei "mitnichten eine Kohlepartei". Die Liberalen befürchten aber Versorgungsengpässe beim Strom, wenn Kohlekraftwerke abgeschaltet würden. Die Grünen wiederum betonten, in Deutschland werde viel mehr Strom produziert als nötig. Wenn man nun die Kohle reduziere, entspreche das nur dem Stromanteil, den Deutschland exportiere. Stromengpässe seien nicht zu befürchten.