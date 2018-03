17. März 2018, 09:36 Uhr Fall Skripal Russland verweist 23 britische Diplomaten des Landes

Der Streit um die Vergiftung des Ex-Spions Sergej Skripal geht weiter: Russland bestellt erneut den britischen Botschafter ein und zahlreiche Diplomaten müssen binnen einer Woche ausreisen.

Russland hat zum zweiten Mal in dieser Woche den britischen Botschafter in Moskau einbestellt. Außerdem wurden 23 britische Diplomaten des Landes verwiesen. Sie hätten eine Woche Zeit, Russland zu verlassen, teilte das russische Außenministerium mit. Zugleich werde das britische Kulturinstitut in Russland geschlossen.

Der britische Botschafter Laurie Bristow werde noch am Samstag ins russische Außenministerium einbestellt, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass die Behörde. Bristow musste dort bereits am Dienstag zum Gespräch erscheinen. Die Reaktion Russlands war bereits erwartet worden: Zuvor hatte Großbritannien 23 russische Diplomaten ausgewiesen. Hintergrund ist der Streit um die Vergiftung des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien.

Skripal und seine Tochter waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden, sie schweben weiterhin in Lebensgefahr. Die britischen Behörden haben erklärt, bei dem Anschlag sei der in der Sowjetunion entwickelte Kampfstoff Nowitschok verwendet worden. Großbritannien wie auch Deutschland, Frankreich und die USA machen Russland für die Tat verantwortlich. Außenminister Boris Johnson sah am Freitag gar Präsident Wladimir Putin persönlich in der Verantwortung. Die russische Regierung bestreitet die Vorwürfe.

London verhängte wegen des Attentats Sanktionen gegen Moskau. Unter anderem müssen 23 russische Diplomaten das Land binnen einer Woche verlassen, die bilateralen Beziehungen wurden auf Eis gelegt. Moskau weist die Vorwürfe zurück.