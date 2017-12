4. Dezember 2017, 12:04 Uhr Entscheidung in Madrid Kataloniens Ex-Vizepräsident bleibt in Untersuchungshaft









Spaniens Oberstes Gericht hat entschieden: Kataloniens Ex-Vizepräsident Oriol Junqueras und drei weitere Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung bleiben vorerst in Haft.

Sechs ehemalige Minister der katalanischen Regionalregierung können hingegen auf Kaution freikommen.

In Brüssel wird derweil weiter über die Auslieferung des früheren katalanischen Regionalpräsidenten, Carles Puigdemont, an Spanien verhandelt.

Der abgesetzte Vizeregierungschef der separatistischen Regionalregierung Kataloniens, Oriol Junqueras, bleibt in Untersuchungshaft. Das Oberste Gericht in Madrid lehnte einen Antrag des Politikers der Katalanischen Linksrepublikaner (ERC) auf Freilassung ab.

Auch der ehemalige Innenminister Joaquim Forn von den liberalkonservativen europäisch-katalanischen Demokraten (PDeCAT) und die Anführer der einflussreichen katalanischen Gruppierungen Katalanische Nationalversammlung (ANC) und Òmnium Cultural, Jordi Sánchez und Jordi Cuixart, auch bekannt als die zwei Jordis, müssen weiter im Gefängnis bleiben, wie spanische Medien melden.

Der zuständige Richter sah zwar bei den vier Inhaftierten keine Fluchtgefahr, wie die spanische Zeitung El País meldete. Er befürchtete jedoch eine Wiederholungsgefahr der ihnen zur Last gelegten Straftaten. Es bleibe abzuwarten, ob das Versprechen der Separatisten, sich an das spanische Gesetz zu halten und eine einseitige Unabhängigkeit Kataloniens abzulehnen, "wahrhaftig und echt" sei, heißt es in einer Stellungnahme des Gerichts.

Sechs frühere Minister der abgesetzten Regierung dürfen indes gegen die Zahlung einer Kaution von jeweils 100 000 Euro auf freien Fuß gesetzt werden. Sie müssen allerdings weitere Auflagen erfüllen: Sie dürfen das Land nicht verlassen, müssen ihren Pass abgeben und sich wöchentlich bei einer Behörde melden.

Die zehn Katalanen waren vor etwa einem Monat festgenommen worden. Wegen der aktiven Unterstützung der Unabhängigkeitsbestrebungen der Region werden ihnen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen. Bei einem Gerichtstermin am vergangenen Freitag hatten sie versichert, dass sie die spanische Verfassung in Zukunft respektieren würden. In der ist die Abspaltung einer Region nicht vorgesehen.

Die Inhaftierten baten um ihre Freilassung, um sich am Wahlkampf für die Regionalwahlen in Katalonien am 21. Dezember beteiligen zu können. Unter anderem ist Oriol Junqueras Spitzenkandidat der ERC. Die Neuwahl in Katalonien wurde von der spanischen Regierung angesetzt, um eine demokratische Lösung im Konflikt um eine Unabhängigkeit Kataloniens zu finden.

Puigdemont erneut vor belgischem Untersuchungsgericht

In Belgien ist derweil der abgesetzte katalanische Regierungspräsident Carles Puigdemont (PDeCAT) gemeinsam mit vier weiteren ehemaligen Ministern des katalanischen Kabinetts zu einer weiteren Anhörung vor einem Untersuchungsgericht erschienen. Dies bestätigte eine Gerichtssprecherin in Brüssel.

Die spanische Justiz hat europäische Haftbefehle gegen die fünf Politiker erlassen, die sich im Oktober nach Belgien abgesetzt hatten. Sollte entschieden werden, dass sie in ihr Land zurückgeschickt werden müssen, sind zwei Berufungen möglich. Daher könnte ein endgültiges Urteil erst nach der Regionalwahl am 21. Dezember erfolgen. Puigdemont und seine Verbündeten weigern sich, nach Spanien zurückzukehren, wo ihnen langjährige Haftstrafen drohen.