12. April 2017, 11:21 Uhr Dortmund Was über den Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus bekannt ist - und was nicht









Um 19.15 Uhr explodieren drei Sprengsätze nahe des Busses. Marc Bartra und ein Polizist werden verletzt. Die Polizei prüft zwei Bekennerschreiben.

Von Jana Stegemann und Georg Mascolo

Was wir wissen

Was passiert ist: Auf den BVB-Mannschaftsbus hat es am Dienstagabend kurz vor dem Champions-League-Spiel gegen AS Monaco einen Anschlag gegeben. Drei Sprengsätze explodierten um 19.15 Uhr in der Nähe des Busses, als dieser vom Mannschaftshotel im Stadtteil Höchsten in Richtung Stadion losfuhr. Die Sprengsätze waren offenbar in einer Hecke an der Ausfahrt des Hotels versteckt. Der Bus kam an der Einmündung auf eine Allee zu Stehen. Durch die Wucht der Explosion zersplitterte das Panzerglas auf der rechten Seite des BVB-Busses. Torwart Roman Bürki sagte dem Schweizer Boulevard-Blatt Blick später: "Es gab einen Riesenknall. Wir haben uns alle weggeduckt, wer konnte, hat sich auf den Boden geworfen." Die Partie wurde nach dem Anschlag abgesagt. Die Fans verließen das Stadion ohne Zwischenfälle.

Die Verletzten: Durch das splitternde Glas im Heckbereich des Busses wurde BVB-Innenverteidiger Marc Batra schwer verletzt. Er wurde von einem Notzarzt behandelt und im Krankenhaus an der Hand operiert. Er hat einen Speichenbruch und Fremdkörper-Einsprengungen am rechten Handgelenk erlitten. Außerdem wurde ein Polizist verletzt, der den Mannschaftsbus auf einem Motorrad begleiten sollte. Der Beamte erlitt ein Knalltrauma und einen Schock.

Der oder die Täter: Es sind zwei Bekennerschreiben aufgetaucht. Derzeit prüfen die Sicherheitsbehörden deren Authentizität. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Das erste Bekennerschreiben: Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR wurde am Tatort ein einseitiges Schreiben aufgefunden, das mit den Worten "Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen" beginnt. In dem Schriftstück wird Bezug auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt genommen und behauptet, dass deutsche Tornados daran beteiligt seien, Muslime im Kalifat des sogenannten Islamischen Staates zu ermorden. Deshalb stünden ab sofort Sportler und andere Prominente "in Deutschland und anderen Kreuzfahrer-Nationen" auf einer "Todesliste des Islamischen Staates". Dies gelte solange, bis die deutschen Tornados abgezogen und die amerikanische Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein geschlossen werde. Das Schreiben trägt keine Unterschrift. Die Behörden sind allerdings sehr vorsichtig. Denkbar sei auch, dass der oder die Täter bewusst eine falsche Spur hätten legen wollen, hieß es.

Das zweite Bekennerschreiben: Das zweite Bekennerschreiben soll aus der linken Szene kommen. Das im Internet verbreitete Schreiben erkläre im Antifa-Duktus, der Bus sei mit eigens für den Anschlag angefertigten Sprengsätzen als "Symbol für die Politik des BVB" attackiert worden, die sich nicht genügend gegen Rassisten, Nazis und Rechtspopulisten einsetze.

Die Auswirkungen auf die Viertelfinal-Partie AS Monaco gegen BVB: Nach dem Anschlag wurde das Spiel abgesagt. Es wird heute um 18.45 Uhr nachgeholt. Für die Fußballfans, die am Abend zu dem verschobenen Spiel gehen, ändert sich nach Auskunft der Dortmunder Polizei kaum etwas. Es gebe wahrscheinlich strengere Einlasskontrollen, sagte ein Polizeisprecher des Bürgertelefons der SZ. Ansonsten sei es "im Prinzip ein normales Fußballspiel wie jedes andere auch". Weder bei der Anfahrt per Bahn noch per Auto seien besondere Beeinträchtigungen zu erwarten. Fans, die ihre Karten auf dem offiziellen Ticket-Zweitmarkt nicht verkaufen können, erstattet der BVB den Wert des Tickets. Das gilt sowohl für Dauer- als auch für Tageskarten, teilte der BVB auf Twitter mit.

Die Auswirkungen auf die Champions-League-Partie heute Abend in München: Das Sicherheitskonzept vor dem Bayern-Spiel gegen Real wird noch einmal geprüft. Die Besucher müssen sich aber auf intensive Sicherheitskontrollen einstellen. Eine rechtzeitige Anreise ist daher ratsam.

Was wir nicht wissen

Hintergrund der Tat: Die Behörden ermitteln in alle Richtungen. Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt der genaue Hintergrund des Anschlags noch unklar. Um 14 Uhr wird die Bundesanwaltschaft eine Pressekonferenz mit weiteren Informationen geben.

Art der Sprengsätze: Noch gibt es keine genauen Details über die Beschaffenheit der drei detonierten Sprengsätze.

