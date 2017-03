11. März 2017, 22:24 Uhr Diplomatischer Streit Polizei stoppt türkische Ministerin in Rotterdam









Im Gegenzug riegelt die Türkei die diplomatischen Vertretungen der Niederlande in der Türkei ab. Der Streit eskaliert.

Nach dem Einreiseverbot für den türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu in die Niederlande ist der diplomatische Schlagabtausch zwischen den beiden Staaten eskaliert. Die niederländische Polizei hat die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya am Samstagabend daran gehindert, das türkische Konsulat in Rotterdam zu betreten. Aufnahmen des TV-Senders NOS zeigten, wie die Ministerin ihr Auto verlässt und von der Polizei am Betreten des Konsulats gehindert wird.

Ministerpräsident Mark Rutte erklärte laut NOS, die Ministerin habe offenbar vorgehabt, eine Rede zu halten. "Was uns betrifft, darf sie das nicht tun", sagte er. Dem Vernehmen nach war sie aus Deutschland kommend auf dem Landweg in die Niederlande gereist, anscheinend als Reaktion auf die vorangegangene Einreisesperre für Außenminister Çavuşoğlu, dessen Flugzeug nicht landen durfte.

Auf Twitter schrieb die Ministerin: "Die Niederlande verletzen alle internationalen Gesetze, Konventionen und Menschenrechte, indem sie mich nicht ins türkische Konsulat in Rotterdam lassen." Vor dem Konsulat hatten sich am Abend nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP etwa 1000 Türken versammelt. Am späten Abend ging die Polizei gegen sie vor, um eine Straße in der Umgebung des dortigen Konsulats der Türkei zu räumen.

Die Türkei sperrt die Vertretungen der Niederlande - aus Sicherheitsgründen

Unterdessen sind die diplomatischen Vertretungen der Niederlande in der Türkei gesperrt worden. Aus Sicherheitsgründen seien die Eingänge der Botschaft in Ankara und des Konsulats in Istanbul abgeriegelt worden, sagte ein Beamter des türkischen Außenministeriums am Samstagabend. Auch die Residenz des Botschafters und eine weitere diplomatische Einrichtung wurden demnach abgesperrt.

Zuvor hatte das türkische Außenministerium den niederländischen Geschäftsträger in Ankara einbestellt. Ihm wurde mitgeteilt, dass das Landeverbot für Çavuşoğlu ernsthafte Folgen für "unsere diplomatischen, politischen, wirtschaftlichen und anderen Beziehungen" haben werde. Und dass eine Rückkehr des niederländischen Botschafters, der sich zurzeit nicht in der Türkei aufhält, unerwünscht sei.

"Barbarisches Europa": In Istanbul demonstrierten Türken vor der niederländischen Botschaft. (Foto: Reuters)

Nach dem Vorfall in Rotterdam protestieren vor dem niederländischen Konsulat in Istanbul 500 Demonstranten gegen Auftrittsverbote türkischer Minister in Europa. Vor dem abgeriegelten Gebäude sangen sie am späten Samstagabend die türkische Nationalhymne und Sprechchöre wie "Barbarisches Europa", "Gott ist groß" oder "Diktator Niederlande wird zahlen".

In den Niederlanden leben rund 400.000 Menschen türkischer Abstammung. Çavuşoğlu hatte am Samstag in Rotterdam für das Verfassungsreferendum am 16. April werben wollen, mit dem Präsident Recep Tayyip Erdoğan seine angestrebte, größere Machtfülle absegnen lassen möchte. Die Niederlande hatten aber aus Sicherheitsbedenken der Ministermaschine die Landeerlaubnis entzogen. Daraufhin nannten führende türkische Politiker, darunter auch Erdoğan und Çavuşoğlu, die Niederländer unter anderem "Faschisten" und kündigten Vergeltung an.