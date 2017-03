Steinmeier: "Geben Sie Deniz Yücel frei"

In seiner ersten Rede als Bundespräsident richtet Steinmeier deutliche Worte an den türkischen Präsidenten Erdoğan. Und er appelliert an die Deutschen, auch im Angesicht einer ungewissen Zukunft für die Demokratie zu kämpfen.

Von Barbara Galaktionow

mehr...