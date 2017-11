28. November 2017, 20:04 Uhr Atomkonflikt Nordkorea hat offenbar erneut eine Rakete abgeschossen









Die Rakete soll 50 Minuten lang in der Luft gewesen und etwa 200 Seemeilen von Japans Küste entfernt ins Meer gestürzt sein.

Das US-Verteidigungsministerium und die südkoreanischen Behörden analysieren die Luftbahn der Rakete.

Um welche Art von Geschoss es sich handelt, ist noch unklar.

Nordkorea hat offenbar östlich der Hauptstadt Pjöngjang eine Rakete abgeschossen. Das meldet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär. "Nordkorea hat heute in der Dämmerung ein noch nicht identifiziertes ballistisches Geschoss östlich des Bezirks Pjöngsong, in der südlichen Provinz Pjöngjang, abgeschossen", wird das Militär zitiert. Südkoreanische sowie US-Behörden würden die Flugbahn überprüfen. Das US-Verteidigungsministerium in Washington erklärte, es habe "wahrscheinlich" einen Abschuss Nordkoreas gegeben.

Später meldete der japanische TV-Sender NHK, die Rakete sei etwas 50 Minuten lang in der Luft gewesen und dann in der sogenannten Ausschließlichen Wirtschaftszone Japans ins Meer gestürzt. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe berief sein Kabinett demnach zu einer Dringlichkeitssitzung ein.

Konflikt zwischen USA und Nordkorea verschärft sich

Nordkorea arbeitet trotz UN-Sanktionen an der Entwicklung von Atomwaffen sowie Langstreckenraketen. Das international nahezu völlig isolierte Land hat in der Vergangenheit mehrere Tests absolviert. Dabei soll es möglich gewesen sein, eine funktionstüchtige Rakete abzuschießen, die das Festland der USA erreichen könnte. Wie viele funktionstüchtige Geschosse dieser Art das Land besitzt, ist fraglich. Auch ob die Raketen in der Lage sind, Atomsprenköpfe zu transportieren, ist umstritten. Experten bezweifeln, dass Nordkorea aufgrund seiner abgeschotteten Wirtschaft überhaupt Waffen in Serie produzieren kann.

Ein monatelanger Streit zwischen Kim Yong-un und US-Präsident Donald Trump schürte die Sorge vor einer militärischen Eskalation der Lage. Die USA hatten Norkorea kürzlich auf die Liste der staatlichen Unterstützer für Terrorismus gesetzt und zugleich die Sanktionen gegen das Land verschärft.

Dies wäre das erste Raketenmanöver seit zwei Monaten, insgesamt hat Nordkorea im Jahr 2017 mehr als 20 Tests arrangiert. Nach Angaben von japanischen Behörden seien in den vergangenen Tagen in Tokio Funksignale aufgezeichnet worden, die auf eine Vorbereitung eines weiteren Starts einer Rakete hindeuteten. Auch in Südkoreas Hauptstadt Seoul waren Anzeichen für Bewegung auf Nordkoreas Raketenbasis gemessen worden. Südkoreas Minister für Wiedervereinigung Cho Myoung Gyon sagte dazu: "Wir haben jüngst gesehen, dass sie durchgehend Triebwerke und Treibstoff testen." Südkoreas Behörden berichten, das südkoreanische Militär hätte nur Minuten nach dem nordkoreanischen Test selbst eine Rakete abgefeuert.