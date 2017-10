21. Oktober 2017, 07:18 Uhr Ägypten Dutzende Sicherheitskräfte in Ägypten getötet









Feedback

Dem ägyptischen Innenministerium zufolge sind Sicherheitskräfte in einem Hinterhalt angegriffen und mehrere Soldaten und Polizisten getötet worden.

Zur Anzahl der Opfer gibt es bislang unterschiedliche Angaben. Mindestens 30 Sicherheitsleute sollen ums Leben gekommen sein.

Wer hinter dem Anschlag steckt, ist noch unklar.

Bei schweren Gefechten mit mutmaßlich islamistischen Kämpfern sind in Ägypten nach Auskunft des ägyptischen Innenministeriums mehrere Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Zu der Anzahl der Opfer gibt es bislang unterschiedliche Angaben. So wird berichtet, dass bei den Gefechten zwischen 30 und 35 Soldaten und Polizisten getötet worden sein sollen.

Zunächst bekannt sich niemand zu dem Anschlag, der Sicherheitskräfte in der Wüstensiedlung Bahariya, 370 Kilometer südwestlich von Kairo, stattgefunden haben soll. Jedoch hieß es von Seiten der Regierung, bei der Auseinandersetzung seien mehrere "Terroristen" getötet worden.

Ein von mehreren Medien und dann in den sozialen Netzwerken verbreitetes angebliches Bekennerschreiben der Extremistengruppe Hasm erwies sich als Fälschung. Angeblich war der Konvoi zu einem Haus in der Wüste unterwegs, in dem Mitglieder der Hasm vermutet worden sein sollen, als die Fahrzeuge aus einem Hinterhalt mit Panzerbüchsen und Sprengsätzen von "Aufständischen" angegriffen worden sind. Die Regierung in Kairo wirft Hasm vor, der bewaffnete Arm der islamistischen Muslimbruderschaft zu sein, die seit 2013 verboten ist. Die Muslimbruderschaft weist das zurück.

Die Oase Bahariya liegt im ägyptischen Teil der Libyschen Wüste und ist als ein Anziehungspunkt für Touristen bekannt. Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi 2013 durch das ägyptische Militär haben extremistische Gruppierungen in Ägypten ihre Angriffe auf Soldaten und Polizisten verstärkt. Mehrere hundert Soldaten und Polizisten wurden seither getötet. Vor allem von der Sinai-Halbinsel, die an Israel und den palästinensischen Gazastreifen grenzt, werden immer wieder Gefechte zwischen Sicherheitskräften und islamistischen Kämpfern gemeldet. Dort ist ein Ableger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aktiv.