9. Juni 2018, 12:49 Uhr Vor Korea-Gipfel Ex-NBA-Star Dennis Rodman will auch etwas zum Weltfrieden beitragen

Denis Rodman reist nach Singapur, um, wie er sagt, dort seinen "Freunden Donald Trump und Marschall Kim Jong-un beizustehen".

Auch wenn Rodman die beiden Staatenlenker persönlich kennt - er saß etwa in Trumps TV-Show und hat dem Diktator Kim ein Geburtstagsständchen gesungen - dürften ihm die beiden dieses Mal aber kaum Beachtung schenken.

In Wahrheit dürfte es sich um eine PR-Reise Rodmans handeln, es wäre nicht die erste.

Von Thorsten Denkler , New York

So ganz klar ist nicht, was Dennis Rodman in Singapur erreichen will. Der frühere Bösewicht unter den Basketballstars der US-Liga NBA will aber zumindest mal hinfahren. Das hat er am Freitag auf Twitter bekannt gegeben. Um, wie er schreibt, seinen "Freunden Donald Trump und Marschall Kim Jong-un" beizustehen. Die treffen sich dort am Dienstag. Wenn es sehr gut geht, werden sie dort die atomare Abrüstung Nordkoreas beschließen.

Um seinen beiden Freunden helfen zu können, wird Rodman allerdings telepathische Fähigkeiten benötigen. Obwohl Trump ihn mag, wie er auf Nachfrage erklärte, sei Rodman nicht eingeladen zum Gipfel. Eine Begegnung ist also nicht geplant. Aber vielleicht hilft ja die moralische Unterstützung, die von Rodmans physischer Nähe ausgeht.

Rodman hätte durchaus Expertise einzubringen. Er gehört zu den wenigen Menschen auf der Welt, die beide Männer schon mehrfach getroffen haben. Trump und Rodman kennen sich, weil Rodman zweimal Gast in Trumps TV-Show "The Apprentice" war. Der Diktator Kim Jong-un wiederum, von Trump einst als "klein und dick" geschmäht, ist bekennender Basketballfan. Rodman hat sich mehrfach vor Kims Propagandakarren spannen lassen. Seine Reisen ins isolierte Nordkorea wurden Teils wie Staatsbesuche inszeniert. Zuletzt war er im Sommer 2017 dort. Zu einem Zeitpunkt, als Kim und Trump füreinander noch das Böse schlechthin waren.

Vielleicht ist es aber auch so, dass Rodman die beiden nur für seine Zwecke benutzt. Als er im Sommer 2017 auf dem Flughafen von Pjöngjang ankam, da trug er ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift: "PotCoin.com". Und auch jetzt dankte er auf Twitter seinem "treuen Sponsor @potcoin" dafür, dass der Trip nach Singapur möglich wird.

Das Ganze scheint mehr eine PR-Reise zu sein als eine Mission im Dienste des Weltfriedens. PotCoin ist ähnlich wie Bitcoin eine Kryptowährung und wird speziell für die Cannabis-Industrie angeboten. Nachdem Rodman im PotCoin-T-Shirt nordkoreanischen Boden betrat, ist die Währung gegenüber dem Dollar deutlich im Wert gestiegen. Von etwa 19 Cent auf über 90 Cent, berichtete damals Reuters.

Die PotCoin-Betreiber sind auf jeden Fall begeistert von Rodmans Nordkorea-Reisen. Und "definitiv davon überzeugt, dass Dennis Rodman den Friedensnobelpreis zusammen mit Trump und Kim verdient hat", sagte ein Sprecher des Unternehmens jetzt der Washington Post.