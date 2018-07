9. Juli 2018, 07:43 Uhr Höhlenrettung in Thailand Neuer Monsunregen könnte Rettung gefährden

Regenfälle könnten den Helfern neue Hindernisse bereiten bei der Rettung der in der thailändischen Höhle verbliebenen Fußballer.

An diesem Montag sollen dieselben Taucher wie schon am Sonntag weitere Mitglieder des Teams an die Oberfläche bringen.

Den bereits geretteten vier Jugendlichen soll es relativ gut gehen, sie werden in einem Krankenhaus behandelt, ihre Familien warten noch auf ein Wiedersehen.

Bei der geplanten Rettung der verbliebenen acht Jungen und ihres Fußballtrainers aus einer Höhle in Thailand könnten die Retter vor einem weiteren Hindernis stehen: In der Nacht von Sonntag auf Montag prasselte starker Monsunregen über Stunden hinweg auf die Gegend in der Provinz Chiang Rai.

Thailands Wetterbehörden sagten für Montag zudem eine 60-prozentige Regenwahrscheinlichkeit mit Gewittern voraus. Inwiefern sich die Regengüsse auf die Wasserstände in der Grotte auswirkten, war zunächst unklar.

Das Fußball-Team war wegen Niederschlägen in die dramatische Situation gekommen. Die Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren sowie ihr 25-jähriger Fußballtrainer waren nach einem Trainingsspiel am 23. Juni bei einer Erkundungstour in der Höhle von plötzlichem Starkregen überrascht worden.

Die Einsatzkräfte befürchten offensichtlich, dass die neuen Niederschläge die Bergung gefährden. Wegen der Wetterprognosen hatten die Helfer ihre Rettungsaktion vorangetrieben, obwohl das Heraustauchen der Jungen unter Experten als schwierig und gefährlich gilt. Vier Jungen konnten bereits am Sonntag auf diese Weise befreit werden. Ab Montagmorgen (Ortszeit) wurden weitere Rettungsversuche erwartet.

Die Rettung ist äußerst gefährlich: Ein Taucher kam in der Nacht zum Freitag ums Leben. Selbst die professionellen Retter benötigten fünf bis sechs Stunden, um in der Höhle vom Zufluchtsort der Jungen aus durch teils extrem enge Gänge, vorbei an scharfkantigen Felsen und durch überflutete Passagen zum Ausgang zu gelangen.

Die Behörden wollten am Montag auf dieselben Taucher wie am Vortag setzen, sagte der thailändische Innenminister Anupong Paojinda. Sie würden die Bedingungen in der Höhle kennen und wüssten, was zu tun sei. Anupong sagte, die Taucher müssten zunächst mehr Atemluftbehälter auf der Route zu den Jungen platzieren. Dies könne mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Über die vier am Sonntag geretteten Minderjährigen sagte er, sie seien stark und sicher, müssten sich aber weiteren medizinischen Checks unterziehen. Sie werden derzeit in einem Krankenhaus in der Stadt Chiang Rai behandelt. Der achte Stock der Klinik, wo die Jungen die erste Nacht nach ihrer Rettung verbrachten, ist von der Polizei abgesperrt.

Die Familien warten noch auf ein erstes Wiedersehen. Wie der Sender Thai PBS berichtete, informierten die Behörden die Familien, sich für einen Besuch im Krankenhaus bereit zu halten.