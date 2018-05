4. Mai 2018, 05:54 Uhr Hawaii Vulkan Kilauea bricht aus - mehrere Straßenzüge werden evakuiert

Der Berg im US-Bundesstaat Hawaii spuckt Lava auf bewohnte Gegenden in seinem Umland. Zuvor hatte es mehrere Erdbeben gegeben.

Der Vulkan Kilauea auf Hawaii hat nach tagelangen Erdbeben Lava ausgestoßen und damit auch bewohnte Gegenden in seinem Umland getroffen. Nach dem Ausbruch verfügten die Behörden im Bezirk Hawaii County am Donnerstag (Ortszeit) die Räumung mehrerer Straßenzüge, etwa 10 000 Bewohner sind betroffen. Die Behörden warnten vor giftigen Gasen, die tödlich sein könnten. Überdies bestehe Gefahr durch umherfliegende Gesteinsbrocken.

Rauch, Asche und Lava drangen aus einem Riss in einer Straße in Puna auf Big Island. Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie Lava in einem Waldgebiet und auf einer Landstraße an die Oberfläche spritzt. Brechen die für Hawaii typischen Schildvulkane aus, kann Lava nicht nur aus dem Krater fließen, sondern auch durch unterirdische Risse an anderen Stellen an die Oberfläche treten.

Wenige Stunden zuvor war es zum bisher stärksten Beben in einer Serie von Erschütterungen gekommen. Die US-Erdbebenwarte verbuchte am Südhang des Vulkans in einer Tiefe von 6,9 Kilometern eine Stärke von 5,0. Anfang der Woche hatte es am Krater Puu Oo einen Kollaps gegeben und Magma bewegte sich Richtung Osten; hin zum bevölkerten Küstenabschnitt der Insel.

Auf der Inselgruppe Hawaii gibt es gleich mehrere Vulkane. Der Kilauea auf Big Island, der "großen Insel" Hawaiis, ist einer der aktivsten Vulkane der Welt und bricht seit 1983 regelmäßig aus.