Was tun, wenn man eigentlich schon zu alt ist für einen Hund? Oder man ein einsames Kaninchen oder zu viele Schnecken im Garten hat? Viele Tiere lassen sich auch ausleihen. Ein Überblick.

Von Jasmin Siebert

Königin Hannelore wohnt mit ihren 50 000 Arbeiterinnen und Drohnen in einem Garten in Gröbenzell, in dem das Grün üppig wuchert. "Unsere Bienen", sagen die Kinder der Familie Klindt, die der Bienenkönigin den Namen Hannelore gegeben haben. Aufgestellt aber hat den Holzkasten im Mai dieses Jahres Markus Tietz - und dem gehören die Bienen eigentlich. Er hat sie an Familie Klindt nur vermietet.

Die Idee, Bienen zu vermieten, hatte ein Hobbyimker aus Bremen. Vor zwei Jahren gründete Dieter Schimanski Bee-Rent, Anfang des Jahres hat Markus Tietz als erster Vertriebspartner in Süddeutschland das Konzept übernommen. Die Idee: den Bienen Lebensraum zu bieten und den Kunden ein Naturerlebnis ohne viel Arbeit, das sich noch dazu in Honiggläser füllen lässt.

Markus Tietz, Typ Naturbursche, führt eigentlich eine Firma für Garten- und Landschaftsbau. Die würde der 52-Jährige gerne in die Hände seines Sohns legen und nur noch imkern. Er hat inzwischen 25 Völker, sechs davon sind vermietet. Eine Firma für Dichtungen postet Fotos der gelben Kästen mit dem Aufdruck "Bee-Rent" auf Facebook, Angestellte einer Anwaltskanzlei unternahmen einen Betriebsausflug zu "ihren" Bienen, die Tietz auf Wunsch seiner Kunden bei sich aufgestellt hat. Die Zahl der Bienen in Europa geht immer weiter zurück. "Honig kann man importieren, die Bestäubungsleistung aber nicht", sagt Tietz. Dabei sind die gewöhnlichen Honigbienen gar nicht wählerisch, anders als Wildbienen schmeckt ihnen der Nektar von 80 Prozent der einheimischen Pflanzen.

Als Garten- und Landschaftsbauer versucht Tietz seinen Kunden deshalb nahezubringen, dass sie lieber zur heimischen Quitte greifen statt zur teilweise giftigen Forsythie, die die meisten Insekten meiden. Beim Imkern orientiert sich Tietz an Demeter-Standards, um den Eingriff in die Natur möglichst gering zu halten. Bei Bee-Rent gefällt ihm, dass er die Bienen nicht auf maximalen Ertrag trimmen muss. Und das Konzept erlaubt dennoch, mit Bienen Geld zu verdienen, was sonst eher schwierig ist. 150 Euro im Monat zahlt Familie Klindt für ihre Bienen und etwa 20 Kilogramm Honig. "Ich sehe das als Investment für unsere Kinder. Die Erfahrung, dass sie lebende Natur sehen können, ist mir das Geld wert", sagt Vater Thomas Klindt.

Der Anwalt wohnt mit seiner Frau und den fünf Kindern seit zwei Jahren im eigenen Haus mit Garten, Goldfischteich und Kater. Als sie die Flyer von Bee-Rent in ihrem Briefkasten fanden, waren sie sich schnell einig, dass sie Bienen mieten wollten. Ein großes Familienevent war es, als der Vater gleich zu Beginn gestochen wurde. "Ich war selber schuld. Ich habe mich in die Einflugschneise gestellt", erzählt er. Tietz tauschte das erste Bienenvolk dann gegen ein Volk seiner friedlichsten Rasse aus. Seit Buckfastbienen im Garten stehen, wurde niemand mehr gestochen.

Weiterer Höhepunkt war das Honigschleudern, bei dem die beiden ältesten Kinder Tietz halfen. Sie probierten auch "Imkerkaugummi", ein Stück Wabe mit Honig drin. Die elfjährige Julie erzählt, wie sie mit Gabeln die Wachsdeckel auf den Waben durchstochen haben, damit der Honig herausfließen kann. "Wir haben auch Honig genascht, das hat Spaß gemacht", sagt sie. Markus Tietz schaut regelmäßig nach Königin Hannelore und ihren Untertanen. Das Bienenvolk ist auch gegen Vandalismus und Diebstahl versichert.

In der Schwarmsaison kommt Tietz mindestens alle neun Tage vorbei, um zu verhindern, dass die alte Königin mit einem Teil des Bienenvolks davonfliegt, während eine neue Königin heranwächst. Später im Jahr steht die Bekämpfung der Varroamilbe an, ein weltweit verbreiteter Bienenparasit. Tietz hat den Bienenstock mit Ameisensäure eingesprüht und später die "Windel" ausgeleert, ein Schubfach, in dem sich abgefallene Milben sammeln. Danach wird der "Verdunster" mit der Ameisensäure durch den "Fütterer" ersetzt, ein Behältnis mit Zuckerwasser, aus dem die Bienen trinken können. Bis September ist Tietz zum Einfüttern gekommen. Als der Bienenkasten 15 Kilogramm schwer war, wusste er, dass die Bienen jetzt genug Futter haben, damit ein Großteil über den Winter kommt.

Wenn Markus Tietz am Bienenstock hantiert, stehen die Kinder interessiert um ihn herum. Zuvor fürchtete sich die älteste Tochter Julie vor Stichen, doch die Angst verflog schnell, als die Bienen einzogen. Sie und ihre Geschwister wissen jetzt, dass Wespen nerven, Bienen dagegen nicht, wenn man sie in Ruhe lässt. "Bienen mögen Honig", sagt der vierjährige Paul, als er mitbekommt, dass sich die Erwachsenen über Bienen unterhalten. "Und keine Limo", ergänzt seine sechsjährige Schwester Bernadette. Vater Thomas Klindt hat inzwischen mehrere Bienenbücher gelesen. Fasziniert spricht er über die Schwarmintelligenz von Völkern und das Imkern. Die praktische Arbeit überlässt er aber lieber dem Fachmann Tietz. "Wir haben den Spaß, aber keine Arbeit", sagt Klindt.