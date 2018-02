27. Februar 2018, 18:32 Uhr Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Was die Münchner von Diesel-Fahrverboten halten

Wäre der Stadt geholfen, wenn keine Dieselautos mehr fahren dürften? Nicht einmal die Anwohner an der Landshuter Allee, Deutschlands dreckigster Straße, sind sich da sicher.



Von Andreas Schubert und Melanie Staudinger

Wenn die Luft zu schlecht ist, dürfen in Städten Dieselautos ausgesperrt werden - das ist der Kern des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom Dienstag. Ob es dazu in München kommt, und wann und wo, ist aber noch ziemlich offen, obwohl hier die Grenzwerte für Stickstoffdioxid deutlich überschritten werden. Manch einer würde sich darüber freuen, für andere wäre es ein großes Problem.

Noch ohne Alternative

Ludwig Neulinger erinnert sich noch ganz genau an seinen Autokauf vor zwei Jahren. "Als Bio-Bäcker habe ich mir überlegt, ein Elektroauto zu kaufen", sagt er. Zur Firmenphilosophie eines Bäckers, der weder Backmischungen noch Zusatzstoffe verwendet, hätte ein umweltfreundliches Gefährt sehr gut gepasst. Doch einen solchen Lieferwagen habe er sich schlicht nicht leisten können. "Die Fahrzeuge hätten mich glatt das Dreifache gekostet", erzählt der Bäcker, der sich vor 17 Jahren selbständig gemacht hat.

Seit seiner Betriebsgründung hat er viel investiert, er hat der harten Konkurrenz durch Backshops ebenso getrotzt, wie er sich trotz geringer Gewinnmargen gegen die alteingesessenen Betriebe behauptet hat. Noch immer muss Neulinger genau kalkulieren - ein Elektro-Auto war da einfach nicht drin. Beim Händler dann hat sich die Frage nach Benzin oder Diesel gar nicht gestellt: "Der hat mir nur Diesel-Fahrzeuge vorgeschlagen." Neulinger wählte einen Peugeot.

"Wenn jetzt Fahrverbote kommen, würde mich das wirklich hart treffen", sagt der Bäcker. Gerade erst ist er in eine neue Backstube an der Gotzinger Straße in Sendling gezogen. Dadurch sei sein finanzieller Spielraum nicht gerade größer geworden. "Ich müsste mir dann Gedanken über ein Leasing-Auto machen, aber selbst das wäre eine Herausforderung", sagt er.

Irgendwie müsse er seine vier Filialen doch beliefern, zwei davon an der Volkartstraße in Neuhausen, eine an der Wörthstraße in Haidhausen, eine an der Adlzreiterstraße in der Isarvorstadt. Und der kleine Piaggio-Transporter, das zweite Fahrzeug im Fuhrpark der Neulingers, sei für größere Lieferungen schlicht zu klein.

Ohne Übergangslösungen und Ausnahmen könnte es für viele kleine Handwerksbetriebe schwierig werden, das befürchtet auch der bayerische Handwerkstag. Ohne Ausnahmen drohten vielen Betrieben massive Umsatzeinbußen, bis hin zur Existenzgefährdung, sagt deren Präsident Franz Xaver Peteranderl. Sie könnten ihren Fuhrpark nicht einfach über Nacht austauschen - zumal es die meisten der für Handwerker geeigneten Fahrzeuge bisher nur mit Dieselantrieb gebe.

Frische Luft nur in der Nacht

Lüften heißt für Franz Wurzer wie für alle anderen auch: das Fenster aufmachen. Andere wollen auf diese Weise frische Luft in ihre Wohnung lassen. Vor Wurzers Haus aber gibt es frische Luft nur zu bestimmten Zeiten, in der Nacht, wenn wenig Autos fahren. Franz Wurzer lebt seit 37 Jahren an der Landshuter Allee, direkt am Mittleren Ring.

Die Messstation dort ist diejenige, die im vergangenen Jahr die bundesweit höchsten Werte von Stickstoffdioxid in der Luft geliefert hat. Wegziehen kommt für Wurzer nicht in Frage, weil die Familie in einer günstigen Post-Wohnung wohnt. Anderswo, sagt er, seien die Mieten nicht mehr erschwinglich. Also muss die Familie damit leben, dass sie gerade zu Hauptverkehrszeiten die Fenster tunlichst geschlossen lassen sollte. Seit 1980 halten sie es so, und sind damit einigermaßen zurechtgekommen.

Doch in den vergangenen fünf Jahren, so Wurzers Beobachtung, hat der Verkehr deutlich zugenommen. Was soll da ein Dieselfahrverbot bringen? Wurzer weiß es nicht so recht, er glaubt, dass es nichts Wesentliches an der Situation ändern würde. Und der 63-Jährige fährt ja sogar selbst einen Diesel. Der ist zehn Jahre alt, weshalb ihn Wurzer im Sommer durch einen Benziner ersetzen will. Elektroautos traut er wegen der begrenzten Reichweite noch nicht. "Ich fahre oft nach Niederbayern, das ist für ein E-Auto zu weit", sagt er.

Wie viele Anwohner der Landshuter Allee sieht er eine Lösung des Abgasproblems nur in einem neuen Tunnel. "Am Englischen Garten wollen sie einen bauen, aber da wohnt keiner. Hier wohnen zigtausend Leute." Dass mit dem Argument "Luftreinhaltung" die Stadt an dieser Stelle des Rings das Tempolimit von 60 auf 50 heruntergesetzt hat, hält der Anwohner für kontraproduktiv. "Das bringt in meinen Augen gar nichts. Die Leute bremsen am Schild auf 40 herunter und der Verkehr staut sich. Dahinter geben sie dann erst recht Gas, da werden die Abgase nur noch mehr", glaubt Wurzer.

Gleich in der Nähe seiner Wohnung ist der Sportplatz der FT Gern, des Heimatvereins von Philipp Lahm, wie Wurzer, selbst aktives Vereinsmitglied und Jugendtrainer, stolz erwähnt. Und die FT habe ein ausgemachtes Problem: Viele Eltern würden ihre Kinder wieder abmelden, weil so nah am Mittleren Ring die Luft zu dreckig ist. Man riecht es nicht nur, an Wurzers Fensterbrett kann man es auch sehen. Wer mit dem Finger darüber streicht, bekommt schwarze Fingerkuppen vom Ruß. "Als hätten wir einen Ofen da stehen", sagt Wurzer.