8. Dezember 2017, 16:19 Uhr Barista Luca Gazzo im Interview "Hier ist der Cappuccino fast eine Mahlzeit"









Luca Gazzo kennt sich aus mit caffè - seit 20 Jahren arbeitet der Italiener als Barista in München. Ein Gespräch über die Kunst der Kaffee-Zubereitung, Unsitten deutscher Gäste und was einen guten Espresso ausmacht.

Interview von Philipp Crone

Luca Gazzo trinkt Apfelschorle im Stadtcafé. Bei ihm muss ein Betreiber Angst haben: Findet er unseren Kaffee schlecht? Gazzo, 45, geboren in einem 300-Einwohner-Dorf bei Verona als Sohn einer Bauernfamilie, arbeitet seit 1997 in der italienischen Eckbar am Rindermarkt und macht Kaffee. Höchstens in 20 Prozent der Münchner Cafés gibt es guten Kaffee, sagt er. Im Gespräch ist der schlanke Mann mit Grinsen eines Tricksers jederzeit höflich und freundlich. Trotzdem wird klar, dass aus der Sicht eines Italieners in München ...