18. September 2017, 08:37 Uhr US-Preisverleihung Die Emmys führen das traditionelle Fernsehen vor









In Los Angeles wurden vergangene Nacht zum 69. Mal die Emmy-Awards verliehen, die als weltweit wichigster Fernsehpreis gelten.

Unter den Gewinner sind in diesem Jahr zahlreiche Produktionen von Internetstreaming-Diensten wie Netflix und Amazon Prime.

Auch Politik und Satire dominierten die diesjährige Preisverleihung.

Von Kathrin Werner , New York

Stephen Colbert kann auch singen und tanzen. "Das Fernsehen ist besser als je zuvor", sagte der Late-Night-Moderator, der dieses Jahr durch die Emmy-Verleihung führte. Und er sagte es nicht nur, er sang es: "Probleme sind nicht so problematisch, wenn man sie in HD ansieht. Alles ist besser im Fernsehen", trällerte er und tanzte dabei durch Filmsets von Serien wie Stranger Things ("gar nicht so strange wie unsere Wirklichkeit"), Veep ("stell dir vor, dein Präsident wäre nicht beliebt bei Nazis") und The Handmaid's Tale ("Wenigstens ist eure Krankenversicherung kostenlos").

Und das Praktischste, sang er, sei doch, dass man inzwischen die besten Serien auf dem Smartphone schauen kann, während man auf dem Klo sitzt. Danke, Internet-Streaming-Dienste.

Tatsächlich hat die Emmy-Preisverleihung etwas Ironisches. Schließlich hat die Fernsehindustrie die Emmys einst erfunden, um vorzuführen, welch großartiges Fernsehen sie produziert. Das Ganze hatte vor allem einen Zweck: Wenn Werbekunden vorgeführt bekommen, wie großartig das Fernsehen ist, überzeugt sie das vielleicht, mehr Werbung im Fernsehen zu schalten, um noch mehr großartiges Fernsehen zu produzieren. Nun ist es aber so, dass das beste Fernsehen inzwischen kein traditionelles Fernsehen mehr ist und komplett ohne das Geld der Werbeindustrie auskommt. Pay-TV-Sender wie HBO oder Internetstreaming-Dienste wie Netflix, Hulu oder Amazon Prime Video finanzieren sich über die Abogebühren der Zuschauer.

Die Preise, die als wichtigste Fernsehpreise der Welt gelten, wurden in diesem Jahr zum 69. Mal vergeben. Und waren so politisch wie selten. Colberts Einstiegsmonolog war politisch. Die gesamte Emmy-Verleihung war politisch. Colbert ist Spezialist für Witze über Donald Trump in seiner Late-Night-Sendung, entsprechend legte er bei den Emmys nach. Der Präsident sei beleidigt, dass er mit seiner Reality-Fernsehsendung Celebrity Apprentice zwar nominiert war, den Fernsehpreis aber nie gewonnen hat. Im Grunde sei die Emmy-Jury Schuld an allem. "Ich wette, wenn er einen Emmy gewonnen hätte, wäre er nicht als Präsidentschaftskandidat angetreten."

Der große Gewinner dieses Jahres heißt The Handmaid's Tale. Die Serie von Hulu, die auf einer Romanvorlage von Margaret Atwood basiert, gewann insgesamt acht Preise, darunter die Auszeichnung für "Bestes Drama" und die beste Hauptdarstellerin, Elisabeth Moss. Es ist das erste Mal, dass der prestigeträchtigste der Emmys an einen Streamingdienst ging.

Neben all der Witze auf Kosten der alten Fernsehsender hat das Ganze auch politische und kulturelle Konsequenzen: Netflix, Hulu, Amazon Prime Video und die anderen Online-Anbieter sind nicht von Einschaltquoten abhängig, die traditionelle Fernsehsender brauchen, um den Werbekunden zu beweisen, dass ihr Geld bei ihnen richtig investiert ist. Sie geben erst gar nicht bekannt, wie viele Zuschauer eine einzelne Serie anzieht. Deshalb können sich die Abo-Dienste erlauben, Sendungen zu produzieren, die nicht unbedingt jedem gefallen müssen. Lange galt zum Beispiel im amerikanischen Fernsehen, dass das Massenpublikum keine Serien über schwarze Figuren sehen will - mit wenigen Ausnahmen wie der Cosby-Show war das Fernsehen sehr weiß.